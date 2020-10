BLACKPINK、1stフルアルバムより「Lovesick Girls」MV公開

BLACKPINKが、自身にとって初めてのオリジナルフルアルバム『THE ALBUM』を、2020年10月2日に全世界配信リリースした。



2016年にデビューした彼女らにとって、4年の時間を経て初のオリジナルフルアルバムとなる。今回のアルバムには、タイトル曲「Lovesick Girls」をはじめ、またセレーナ·ゴメスとのコラボレーションで話題を呼んだ「Ice Cream (with Selena Gomez) 」、世界的ラッパーのカーディ・Bがフィーチャリングで参加した「Bet You Wanna」など含む計8曲を収録。



そして、本日MVが公開された「Lovesick Girls」は、愛に傷付いて苦しみながらも、また愛を求めていくことを歌った楽曲。メンバーのJENNIEが作詞・作曲、JISOOが作詞に参加している。









<リリース情報>



BLACKPINK

1stフルアルバム『THE ALBUM』



配信日:2020年10月2日(金)13:00(日本時間)

配信リンク:https://VA.lnk.to/THEALBUM

=収録曲=

1. How You Like That

2. Ice Cream (feat. Selena Gomez)

3. Pretty Savage

4. Bet You Wanna (feat. Cardi B)

5. Lovesick Girls

6. Crazy Over You

7. Love To Hate Me

8. You Never Know



CD

BLACKPINK

1stフルアルバム『THE ALBUM』

発売日: 2020年10月6日(金)

*韓国での発売日

販売価格:2750円(税抜)



◆UNIVERSAL MUSIC STORE限定オリジナル特典付き※送料無料

https://store.universal-music.co.jp/artist/blackpink/?s13=20201006&stock=0#itemTitle



BLACKPINK JAPAN Official Website:https://ygex.jp/blackpink/