LiSA、最新アルバム&シングル全曲試聴動画公開

LiSAが、2020年10月14日に発売する最新アルバム『LEO-NiNE』と同時発売の&シングル『炎』の全曲視聴動画を公開した。



LiSAにとって3年半ぶりとなるオリジナルフルアルバム『LEO-NiNE』。大ヒット曲「紅蓮華」の他、2018年末に発表した両A面シングル『赤い罠（who loves it?） / ADAMAS』を含む3枚のシングルリードトラックに加え、ドラマ『13』の主題歌「愛錠」、プロ野球チーム中日ドラゴンズを応援するCBCテレビ・ラジオ野球中継テーマソング「マコトシヤカ」など全13曲を収録している。



また、同時発売となるシングル『炎』は、アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌に決定している。TVシリーズのエンディングテーマ「from the edge」も手掛けた梶浦由記による作曲、作詞は梶浦由記さんとLiSAによる共作となるバラード曲に仕上がっている。











＜リリース情報＞







LiSA

5thアルバム『LEO-NiNE』



発売日：2020年10月14日（水）

価格；

・完全数量生産限定盤（CD+BD+上製本フォトブック付き・豪華仕様）5000円（税抜）

・初回生産限定盤A（CD+BD）：4000円（税抜）

・初回生産限定盤B（CD+DVD）：4000円（税抜）

・通常盤（CD）：3000円（税抜）



＝収録曲＝

1. play the world! feat.PABLO （作詞：LiSA、田淵智也 作曲：PABLO a.k.a. WTF!? 編曲：PABLO a.k.a. WTF!?）

2. 紅蓮華 （作詞：LiSA 作曲：草野華余子 編曲：江口 亮）

3. 晴レ舞台 （作詞：LiSA 作曲：高橋浩一郎 編曲：高橋浩一郎）

4. マコトシヤカ （作詞：田淵智也 作曲：田淵智也 編曲：江口 亮）

5. cancellation （作詞：LiSA 作曲：PABLO a.k.a. WTF!? 編曲：PABLO a.k.a. WTF!?）

6. 愛錠 （作詞：LiSA 作曲：草野華余子 編曲：江口 亮）

7. 赤い罠（who loves it?） （作詞：LiSA、田淵智也 作曲：田淵智也 編曲：堀江晶太）

8. わがままケット・シー （作詞：金井政人 （BIGMAMA） 作曲：金井政人 （BIGMAMA） 編曲：江口 亮）

9. unlasting （作詞：LiSA 作曲：草野華余子 編曲：堀江晶太）

10. ADAMAS （作詞：LiSA 作曲：カヨコ 編曲：堀江晶太）

11. 1センチ （作詞：LiSA 作曲：LiSA、堀江晶太 編曲：堀江晶太）

12. ハウル （作詞：LiSA 作曲：HIDEO NEKOTA 編曲：江口 亮）

13. BEAUTIFUL WORLD （作詞：LiSA 作曲：小南泰葉 編曲：江口 亮）





LiSA

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌

17thシングル『炎』

発売日：2020年10月14日（水）

価格:



・初回生産限定盤（CD+DVD）：1600円（税抜）

・通常盤（CD）：1200円（税抜）

・期間生産限定盤（CD）：1300円（税抜）

☆描きおろしミニポスター付き・三方背ケース仕様



LiSA Official Website：http://www.lxixsxa.com/