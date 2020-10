LiSA、最新アルバム&シングル全曲試聴動画公開

LiSAが、2020年10月14日に発売する最新アルバム『LEO-NiNE』と同時発売の&シングル『炎』の全曲視聴動画を公開した。



LiSAにとって3年半ぶりとなるオリジナルフルアルバム『LEO-NiNE』。大ヒット曲「紅蓮華」の他、2018年末に発表した両A面シングル『赤い罠(who loves it?) / ADAMAS』を含む3枚のシングルリードトラックに加え、ドラマ『13』の主題歌「愛錠」、プロ野球チーム中日ドラゴンズを応援するCBCテレビ・ラジオ野球中継テーマソング「マコトシヤカ」など全13曲を収録している。



また、同時発売となるシングル『炎』は、アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌に決定している。TVシリーズのエンディングテーマ「from the edge」も手掛けた梶浦由記による作曲、作詞は梶浦由記さんとLiSAによる共作となるバラード曲に仕上がっている。











<リリース情報>







LiSA

5thアルバム『LEO-NiNE』



発売日:2020年10月14日(水)

価格;

・完全数量生産限定盤(CD+BD+上製本フォトブック付き・豪華仕様)5000円(税抜)

・初回生産限定盤A(CD+BD):4000円(税抜)

・初回生産限定盤B(CD+DVD):4000円(税抜)

・通常盤(CD):3000円(税抜)



=収録曲=

1. play the world! feat.PABLO (作詞:LiSA、田淵智也 作曲:PABLO a.k.a. WTF!? 編曲:PABLO a.k.a. WTF!?)

2. 紅蓮華 (作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:江口 亮)

3. 晴レ舞台 (作詞:LiSA 作曲:高橋浩一郎 編曲:高橋浩一郎)

4. マコトシヤカ (作詞:田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:江口 亮)

5. cancellation (作詞:LiSA 作曲:PABLO a.k.a. WTF!? 編曲:PABLO a.k.a. WTF!?)

6. 愛錠 (作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:江口 亮)

7. 赤い罠(who loves it?) (作詞:LiSA、田淵智也 作曲:田淵智也 編曲:堀江晶太)

8. わがままケット・シー (作詞:金井政人 (BIGMAMA) 作曲:金井政人 (BIGMAMA) 編曲:江口 亮)

9. unlasting (作詞:LiSA 作曲:草野華余子 編曲:堀江晶太)

10. ADAMAS (作詞:LiSA 作曲:カヨコ 編曲:堀江晶太)

11. 1センチ (作詞:LiSA 作曲:LiSA、堀江晶太 編曲:堀江晶太)

12. ハウル (作詞:LiSA 作曲:HIDEO NEKOTA 編曲:江口 亮)

13. BEAUTIFUL WORLD (作詞:LiSA 作曲:小南泰葉 編曲:江口 亮)





LiSA

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌

17thシングル『炎』

発売日:2020年10月14日(水)

価格:



・初回生産限定盤(CD+DVD):1600円(税抜)

・通常盤(CD):1200円(税抜)

・期間生産限定盤(CD):1300円(税抜)

☆描きおろしミニポスター付き・三方背ケース仕様



