赤塚不二夫原作によるTVアニメ「おそ松さん」第3期の本PV映像が公開された。
今回公開された本PVでは、キャラクターデザイン・安彦英二が描き下ろしたオリジナルキャラクターが登場することが明らかに。ロボットのような特徴的な外見をした2体の新キャラクターは何者なのか、どこからやって来たのか、そして6つ子とはどんな関係なのか、第3期の展開を期待させる内容に仕上げられた。
またPVにはオープニングテーマであるA応P「nice to NEET you！（ないすとぅーにーちゅー）」が初公開。同楽曲が収録されたシングルは11月25日に発売されるほか、安彦描き下ろしのジャケットも公開された。
アニメ「おそ松さん」第3期は、10月12日よりテレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、AT-Xにて順次オンエア。またdTV、あにてれほかにて配信されることも伝えられた。
TVアニメ「おそ松さん」第3期
放送情報
テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知：2020年10月12日（月）から毎週月曜日25:30～
テレビ北海道：2020年10月15日（木）から毎週木曜日25:30～
AT-X：2020年10月15日（木）から毎週木曜日21:00～ ※リピート放送：毎週土曜日13:00～ 、毎週火曜日29:00～
配信情報
見放題配信
dTV、あにてれ、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、Paravi、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、dアニメストア、バンダイチャンネル、TELASA、J:COMオンデマンド、スマートパスプレミアム、milplus
都度課金
Rakuten TV、ビデオマーケット、music.jp、DMM.com、GYAO!ストア、COCORO VIDEO、ムービーフルplus、AmazonVideo、niconico、バンダイチャンネル、ひかりTV、Googleplay、TSUTAYA TV、TELASA、J:COMオンデマンド、milplus、HAPPY!動画
無料配信
ABEMA、GYAO!、ニコニコ生放送
スタッフ
原作：「おそ松くん」 赤塚不二夫 / 「週刊少年サンデー」（1962年～1969年）ほかで連載
監督：藤田陽一
シリーズ構成：松原秀
キャラクターデザイン：安彦英二
アニメーション制作：studioぴえろ
キャスト
おそ松：櫻井孝宏
カラ松：中村悠一
チョロ松：神谷浩史
一松：福山潤
十四松：小野大輔
トド松：入野自由
トト子：遠藤綾
イヤミ：鈴村健一
チビ太：國立幸
デカパン：上田燿司
ダヨーン：飛田展男
ハタ坊：斎藤桃子
ほか
(c)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会