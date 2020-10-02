赤塚不二夫原作によるTVアニメ「おそ松さん」第3期の本PV映像が公開された。

今回公開された本PVでは、キャラクターデザイン・安彦英二が描き下ろしたオリジナルキャラクターが登場することが明らかに。ロボットのような特徴的な外見をした2体の新キャラクターは何者なのか、どこからやって来たのか、そして6つ子とはどんな関係なのか、第3期の展開を期待させる内容に仕上げられた。

またPVにはオープニングテーマであるA応P「nice to NEET you！（ないすとぅーにーちゅー）」が初公開。同楽曲が収録されたシングルは11月25日に発売されるほか、安彦描き下ろしのジャケットも公開された。

アニメ「おそ松さん」第3期は、10月12日よりテレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、AT-Xにて順次オンエア。またdTV、あにてれほかにて配信されることも伝えられた。

TVアニメ「おそ松さん」第3期

放送情報

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知：2020年10月12日（月）から毎週月曜日25:30～

テレビ北海道：2020年10月15日（木）から毎週木曜日25:30～

AT-X：2020年10月15日（木）から毎週木曜日21:00～ ※リピート放送：毎週土曜日13:00～ 、毎週火曜日29:00～

配信情報

見放題配信

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都度課金

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無料配信

ABEMA、GYAO!、ニコニコ生放送

スタッフ

原作：「おそ松くん」 赤塚不二夫 / 「週刊少年サンデー」（1962年～1969年）ほかで連載

監督：藤田陽一

シリーズ構成：松原秀

キャラクターデザイン：安彦英二

アニメーション制作：studioぴえろ

キャスト

おそ松：櫻井孝宏

カラ松：中村悠一

チョロ松：神谷浩史

一松：福山潤

十四松：小野大輔

トド松：入野自由

トト子：遠藤綾

イヤミ：鈴村健一

チビ太：國立幸

デカパン：上田燿司

ダヨーン：飛田展男

ハタ坊：斎藤桃子

ほか

(c)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会