『おそ松さん』に新キャラ登場！ 第3期の秘密に肉薄!!

10月12日の放送開始がいよいよ近づいてきた、TVアニメ『おそ松さん』第3期。

その本PVが初公開された。



今回公開された本PVでは、第3期で訪れる「新展開」の秘密も一部、明らかになっている。

その秘密とは、キャラクターデザイン安彦英二氏描き下ろしの新キャラクターの存在だ。

本PV映像に登場している、ロボットのような外見のキャラクターがそれ。

姿形がソックリな2体が登場しているが、一体何者なのか? どこからやってきたのか? 6つ子たちとはどんな関係なのか?

謎めいた新キャラクターの登場で、第3期には予測不能の展開が待っているのかも……!?



『おそ松さん』第3期 本PV映像からの場面カット









>>>本PVからのカットをすべて見る



またこの本PVには、第3期のOP曲であるA応P「nice to NEET you! (ないすとぅーにーちゅー) 」も使用されている。

「ニートの参考書」とし て作られたという『おそ松さん」ならではのこの楽曲、本PVにて初公開となるため、映像ともども注目したい。

A応P「nice to NEET you! (ないすとぅーにーちゅー) 」が収録されたシングルCDは、11月25日に発売決定。ジャケットは安彦英二の描き下ろしイラストだ。

さらにファンの歌声をCDに収録する企画「集えよ同法!NEET応援プロジェクト!」も始動、おそ松さんファンクラブ会員は無料で参加可能となっている。



▲安彦英二描き下ろしのA応P 「nice to NEET you!」CDジャケット



(C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会