蛇蔵＆鈴木ツタ・たら子原作によるTVアニメ「天地創造デザイン部」が、2021年1月よりTOKYO MX、MBS、テレビ愛知、AT-X、BSフジにて放送開始。またアニメ第1話を、全国の一部の図書館で無料上映することが発表された。

「天地創造デザイン部」は、神様からの依頼で動物たちを創造する会社・天地創造社のデザイン部を舞台にしたお仕事コメディ。無料上映会は11月1日より、岩手、茨城、栃木、千葉、東京、愛知、大阪、岡山、佐賀、宮崎の12館の図書館で随時実施される。また会場で視聴後にアンケートに答えた人には、原作で作画を担当しているたら子描き下ろしのオリジナルステッカーをプレゼント。いずれも定員に達し次第、受付終了となる。詳細はアニメ公式サイトにて確認を。

TVアニメ「天地創造デザイン部」第1話 図書館最速無料上映会

日程：2020年11月7日（土）、8日（日）

会場：岩手県 久慈市立図書館 久慈市情報交流センター多目的室



日程：2020年12月5日（土）、6日（日）

会場：茨城県 水戸市立西部図書館 視聴覚室



日程：2020年11月29日（日）

会場：栃木県 高根沢町図書館 アートホール（2階）



日程：2020年12月19日（土）、20日（日）

会場：千葉県 TRC八千代中央図書館 研修 会議室



日程：2020年12月6日（日）

会場：東京都 練馬区立貫井図書館 視聴覚室



日程：2020年12月13日（日）

会場：愛知県 知多市立中央図書館 視聴覚学習室



日程：2020年11月22日（日）

会場：愛知県 美浜町図書館 美浜町生涯学習センター研修室1



日程：2020年12月20日（日）

会場：大阪府 枚方市立香里ケ丘図書館 多目的室2



日程：2020年11月14日（土）

会場：大阪府 吹田市立健都ライブラリー 多目的室1



日程：2020年11月23日（月）

会場：岡山県 玉野市立図書館 多目的防音室（大）



日程：2020年12月20日（日）

会場：佐賀県 多久市立図書館 中央公民館 大ホール



日程：2020年11月1日（日）

会場：宮崎県 えびの市民図書館 えびの市文化センター 大研修室

TVアニメ「天地創造デザイン部」

TOKYO MX、MBS、テレビ愛知、AT-X、BSフジにて2021年1月放送開始

スタッフ

原作：蛇蔵＆鈴木ツタ・たら子「天地創造デザイン部」（講談社「モーニングtwo」連載）

監督：増井壮一

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン：大橋幸子

音楽：松尾早人

アニメーション制作：旭プロダクション

製作：天地創造デザイン部製作委員会

キャスト

下田：榎木淳弥

上田：原由実

土屋：井上和彦

木村：梅原裕一郎

水島：諏訪部順一

金森：岸尾だいすけ

冥戸：大空直美

海原：竹内良太

火口：泊明日菜

ケンタ：木野日菜

横田：逢坂良太

虫部：水島大宙

神様：龍田直樹

(c)蛇蔵＆鈴木ツタ・たら子・講談社／天地創造デザイン部製作委員会 (c)蛇蔵＆鈴木ツタ・たら子／講談社