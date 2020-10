『ハイキュー!!』盛り上げキャンペーン！ パネル展やスタンディも

アニメイトは、TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』2クール目 4大盛り上げキャンペーン in animateの開催を決定した。



『ハイキュー!!』は、古舘春一による高校バレーボールを題材とした大人気コミックス。今年7月に8年半にわたる『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)での連載がついに最終回を迎え、大きな反響を呼んだ。

コミックスだけでなく、TVアニメや舞台など幅広く展開されており、この度10月2日より、MBS,TBS,BS-TBS ”アニメイズム” 枠にてファン待望のTVアニメ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』2クール目が放送開始となる。



アニメイトでは『ハイキュー!! TO THE TOP』2クール目の放送、Blu-ray/DVDシリーズが発売されることを記念し、1クール目に続き、【4大盛り上げキャンペーン】を実施。アニメイト池袋本店での場面写真パネル展の開催や、宮侑(みや あつむ)&宮治(みや おさむ)兄弟のスタンディ設置、さらに期間中、『ハイキュー!! TO THE TOP』Blu-ray/DVD Vol.4を予約すると「烏野高校 VS 稲荷崎高校スペシャルクリアカード」8種セットがもらえる早期予約特典も決定!



また、宮治役の株元英彰さん、北信介役の野島健児さんによる稲荷崎高校チームミーティングも開催。

本イベントは、応募者全員が視聴できる配信イベントとなる。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS