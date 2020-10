『ジョジョの奇妙な冒険』公式ポータル開設！ 4月に主演声優が集結

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの公式ポータルサイトが2020年10月1日にオープンした。

また2020年4月4日には、アニメの歴代主人公を演じた声優5人が出演するイベント「ジョジョの奇妙な冒険 The Animation Special Event ~ジョースター 受け継がれる魂~」が開催される。



アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で1987年から2004年まで連載された、荒木飛呂彦の同名漫画を原作とするシリーズ。

イギリスの貴族ジョースター家の血統をたどる形で、謎の「石仮面」によって誕生する吸血鬼、人間の生命エネルギーを攻撃に転化する「波紋」、石仮面を生み出した「柱の男」などを巡る物語を描く。第3部からは、超能力を擬人化した「幽波紋(スタンド)」が登場、他作品にも大きな影響を与えた。

現在『ウルトラジャンプ』(集英社刊)で第8部に当たる『ジョジョリオン』が連載中である。



今回オープンした公式ポータルサイトは、原作コミックス・アニメーションシリーズ他の作品関連最新情報を集約したサイト。以降順次アップデート・更新し、運用されていくという。

☆「ジョジョの奇妙な冒険」公式ポータルサイト>>>



また『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズを総括する企画として2021年4月4日、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ初となる歴代主人公キャストが集結するイベント「ジョジョの奇妙な冒険 The Animation Special Event ~ジョースター 受け継がれる魂~」の開催が決定した。

登壇は歴代シリーズの主人公を演じた、興津和幸(ジョナサン・ジョースター役)、杉田智和(ジョセフ・ジョースター役)、小野大輔(空条承太郎役)、小野友樹(東方仗助役)、小野賢章(ジョルノ・ジョバァーナ役)を予定。

そしてイベントの開催決定に合わせ、歴代シリーズの主人公を新たに描き下ろしたシリーズキービジュアルが解禁となった。アニメーションシリーズとしては以降、シリーズビジュアルを使用した商品展開を予定している他、イベント開催に向けた企画等を実施予定とのこと。



イベント「ジョジョの奇妙な冒険 The Animation Special Event ~ジョースター 受け継がれる魂~」の概要やシリーズの最新情報・商品情報等は、今後「ジョジョの奇妙な冒険」公式ポータルサイトにて更新される予定だ。



(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT