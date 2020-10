QuizKnock・伊沢拓司&ふくらP 受験は「めちゃくちゃ緊張します」受験生にアドバイス

QuizKnockの伊沢拓司さんとふくらPさんが、10月1日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。受験生のリスナーに向けてアドバイスを届けました。さかた校長:大学入学共通テストまであと3ヵ月ちょっととなったが、受験生のみんな、準備はどうだ? 今年は学校に行けない時期があったりして、例年とはまた違った不安があるかもしれない。こもり教頭:不安もあるでしょうけど、みんなも同じ環境だからとにかくやるしかない! と、気持ちを切り替えながら戦っている生徒もいると思います。さかた校長:生徒のみんな、決して1人だけで抱えなくていいから。いまの気持ちを、家族でも友達でも先生でもいい。自分の中に留めずに、とにかく声に出して伝えてみてくれ! 周りには簡単に言えないよ、という生徒は今夜俺たちが受け止めるから、試験を乗り越える力になれればなと思う。俺たちは受験生を全力で応援していくぞ!ふくらP:睡眠時間が一番大事なので、絶対に12時までに寝るということを徹底していました。伊沢:何より、問題をよく読むこと! 何を問われているかだけは、はずさないようにしましょう。ふくらP:受験は自分がどういう状態にいるのかを理解するのが、すごく重要なんです。「緊張しちゃっているな」と気づけていることに、自信を持ってください。伊沢:最低限、次の3つのことを意識してください!・誰に書くか・誰にどうなってほしいか・どれくらいの長さで書くかさかた校長:いきなり一問一答から始まりましたけど、ありがとうございます!こもり教頭:最初の質問でふくらP先生が12時には寝ると回答されましたが、これはけっこう大事なことなんですか?ふくらP:そうですね。受験当日と同じ時間に起きられるようにしておくんです。いきなり早寝早起きというのはできないので、早い段階から徹底しておいたほうがいいです。こもり教頭:同じ身体の状態にしておいて、本番を迎えるということなんですね。伊沢:「なんか8時になったら、頭がシャッキリしてくるなぁ」みたいなリズムを作るんです。生活リズムは大事ですね。さかた校長:あと気になったのは、(ふくらPさんが回答した)「緊張していることに気づいていることがすごい」という……。ふくらP:そうですね。まったく緊張しない、というのは難しいことだと思うんです。でも「緊張していてもいいんだ」、「(緊張していることに)気づけているし、緊張しても大丈夫なくらい勉強しているし、俺は自分のことをちゃんとわかっている」と自信を持てば、結果としてだんだん緊張しなくなるんじゃないかな、と思います。伊沢:緊張している状態に対して、あわてちゃうのがヤバいんですよ。みんな緊張するから! そういうもんだと思えるだけで、気持ちは楽になりますよね。さかた校長:お二人も緊張するってことですか?伊沢・ふくらP:めちゃくちゃ緊張します!(笑)。こもり教頭:これはうれしい言葉ですね(笑)。伊沢:受験当日に、緊張しすぎて朝4時に起きちゃったんです。眠れなくて。こもり教頭:えーっ!伊沢:めちゃくちゃイライラしながら、受験会場に行きました。結果、試験の最後10分寝ちゃったんです。マジでビビりました(笑)。一応、ほぼ解き終わっていたのでよかったんですけど、でもそれで2問くらいは落としましたね。さかた校長:そういうイレギュラーもことも起こりえると。伊沢:そうですね。どんな人でも起こるよ、ということを知っているだけでも、気持ちは楽ですよね。11月より、QuizKnockのメンバーが登場する新コーナー「天才LOCKS! Supported by カロリーメイト」がスタート。受験科目や勉強の仕方など、受験にまつわる疑問、質問に回答していきます。お楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/