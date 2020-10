俳優・声優の五十嵐雅が、自身の公式Twitter(@masashigarashi)で結婚を報告した。

五十嵐は「一家の主として男として事務職で日々奮闘しユーモアと礼節を重んじる妻を支え関わる全ての方々に面白がって頂ける家庭を築きます」と抱負をコメント。「より一層の愉快をお届けしますのでこれからも何卒宜しくお願い致します」と結んでいる。

五十嵐は1983年11月4日生まれ、静岡県出身。「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の鷹梁ミナト役、「A3!」のシトロン役で知られ、俳優として舞台「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」などに出演している。