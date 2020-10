カラバオ・カップ準々決勝の組み合わせ抽選が10月1日に行われ、対戦カードが決定した。

大会3連覇中のマンチェスター・Cは、PK戦の末にリヴァプールを下したアーセナルとの対戦が決定。プレミアリーグ開幕3連勝中と好調のエヴァートンはマンチェスター・Uと激突することとなった。その他、PK戦の末にチェルシーを下したトッテナムはストーク(2部)と、ニューカッスルはブレントフォード(2部)との対戦が決まった。

カラバオ・カップ準々決勝の組み合わせは以下のとおり。なお、準々決勝は12月21日から始まる週に開催予定となっている。

■カラバオ・カップ準々決勝組み合わせ

ストーク(2部) vs トッテナム

ブレントフォード(2部) vs ニューカッスル

アーセナル vs マンチェスター・C

エヴァートン vs マンチェスター・U