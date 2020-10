CHAIがアメリカのインディレーベル・SUB POPと契約。同レーベルから新曲「Donuts Mind If I Do」を本日10月2日に配信リリースした。

「Donuts Mind If I Do」は「誰になんと言われようと好きなものは好き!」というメッセージを、ドーナツをモチーフにして表現したメロウチューン。メンバーが海外ツアー中、ホテルで見かけた「Donuts Mind If I Do」(よろしければドーナツをどうぞ)というフレーズからインスピレーションを受けて制作された。ミックスは2ndアルバム「PUNK」収録曲「カーリー・アドベンチャー」と同じくダニエル・シュレット、女の子たちがドーナツをほおばるジャケットイラストの制作はユウキ(B, Cho)が担当した。

また本日10月2日18:00にYouTubeにて「Donuts Mind If I Do」のミュージックビデオがプレミア公開されるほか、18:30からはバンドのInstagram公式アカウントにて、メンバーが同楽曲のレコーディングやMV撮影時の裏話を語りながら、ドーナツ作りにチャレンジする生配信を実施。さらに11月6日には大阪のレーベル・FLAKE RECORDSからアナログ7inch「Donuts Mind If I Do / Plastic Love」がリリースされることも決まった。本作には「Donuts Mind If I Do」と竹内まりや「Plastic Love」のカバーを収録。「Plastic Love」はアナログ発売日に配信も行われる予定だ。

CHAI コメント

健やかなる時も病める時も、

すきなものはすき!ゆずらない!

たとえドーナツだとしても~▽

そんな曲よ▽



※▽はハートマークが正式表記。

CHAI「Donuts Mind If I Do / Plastic Love」収録曲

SIDE A

・Donuts Mind If I Do

SIDE B

・Plastic Love