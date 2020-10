MAN WITH A MISSIONの新曲「All You Need」が、スマートフォン向けの新作対戦ゲーム「A.I.M.$ -All you need Is Money-」の主題歌に決定した。

TBS系「王様のブランチ」テーマソング、東洋水産「マルちゃん 赤いきつねと緑のたぬき」新CMソングなどタイアップ企画が続々と明らかになっているMAN WITH A MISSIONが、さらなる新曲を発表する。「A.I.M.$ -All you need Is Money-」は悪徳企業が支配する「極天シティ」を舞台に、ギャングたちが制限時間内に一番多くの現金を強奪することを目指して戦うゲーム。Jean-Ken Johnny(G, Vo, Raps)は「All You Need」について「巨大ナ自由資本主義思想ノ持ツ危ウサナンカモコミカルニシニカルニ描キタクテ書イタ楽曲デス。ヨークカンガエヨーオ金ハ大事ダヨー」とコメントしている。

「A.I.M.$ -All you need Is Money-」の公式サイトではゲーム参加者の事前登録を受付中。

Jean-Ken Johnny(G, Vo, Raps)コメント

ゲームノプロットヲ頂イタ時点デキャラクターノ魅力ヤ作品ノ世界観ト合致スルサウンドト歌詞ノ欠片ノヨウナモノガ瞬間的ニ色々ト浮カンダノヲ覚エテイマス。「世界ノ理外デ痛快ニ活躍スル怪盗モトイ快盗達」ノヨウナイメージ、自分モ大好キデスノデ。

痛快デ爽快ナサウンドモ携エツツ「オ金」ノ持ツ艶ヤカサニ隠レテシマウ怖サ、巨大ナ自由資本主義思想ノ持ツ危ウサナンカモコミカルニシニカルニ描キタクテ書イタ楽曲デス。ヨークカンガエヨーオ金ハ大事ダヨー。