許斐剛原作による「ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage」のキャスト、キービジュアル、公演概要が発表された。

越前リョーマ役は「アイ★チュウ ザ・ステージ」で及川桃助役を務める今牧輝琉が担当。このほか中学選抜メンバーとして、手塚国光役に山田健登、桃城武役に寶珠山駿、橘桔平役にGAKU、跡部景吾役に高橋怜也、白石蔵ノ介役に武本悠佑、千歳千里役に松島博毅、リリアデント蔵兎座役に新谷デイビッドがキャスティングされており、3rdシーズンより切原赤也役で前田隆太朗、遠山金太郎役で平松來馬が続投する。

また1stシーズンで柳蓮二役を演じた小野健斗がU-17選抜メンバーの徳川カズヤ役で出演。さらに1stシーズンで不二周助役、アニメ「新テニスの王子様」で入江奏多役を務めた相葉裕樹が、泰江和明とともにWキャストで入江役を演じる。このほかU-17選抜メンバーの鬼十次郎役を岡本悠紀、中河内外道役をチャンヘ、大和祐大役を松島勇之介、都忍役を鈴木凌平、松平親彦役を田内季宇、鈴木惷役を高橋駿一、鷲尾一茶役を釣本南、コーチの黒部由起夫役を村上幸平、齋藤至役を、和泉宗兵、三船入道役を岸祐二が務める。

公演は12月12日から12月24日まで東京・日本青年館ホール、12月29日から2021年1月10日まで大阪・メルパルクホールで行い、2月5日から2月14日まで日本青年館ホールで凱旋公演を実施。チケットの一般販売は11月22日にイープラスでスタートする。チケット料金はS席9500円、A席7500円。なお中学選抜メンバー10名のキャラクタービジュアルも公開された。

「ミュージカル『新テニスの王子様』The First Stage」

日程：2020年12月12日（土）～12月24日（木）

会場：東京都 日本青年館ホール



日程：2020年12月29日（火）～2021年1月10日（日）

日程：大阪府 大阪メルパルクホール



日程：2021年2月5日（金）～2月14日（日）

会場：東京都 日本青年館ホール

キャスト

中学選抜メンバー

越前リョーマ：今牧輝琉

手塚国光：山田健登

桃城武：寶珠山駿

橘桔平：GAKU

跡部景吾：高橋怜也

切原赤也：前田隆太朗

白石蔵ノ介：武本悠佑

千歳千里：松島博毅

遠山金太郎：平松來馬

リリアデント蔵兎座：新谷デイビッド

U-17選抜メンバー

徳川カズヤ：小野健斗

鬼十次郎：岡本悠紀

入江奏多：相葉裕樹、泰江和明

中河内外道：チャンヘ

大和祐大：松島勇之介

都忍：鈴木凌平

松平親彦：田内季宇

鈴木惷：高橋駿一

鷲尾一茶：釣本南

コーチ

黒部由起夫：村上幸平

齋藤至：和泉宗兵

三船入道：岸祐二

テニミュボーイズ

飯島康平

小黒直樹

中西智也

福冨玄刀

古田伊吹

持田悠生

山野光

吉川康太

※高橋怜也の高ははしご高が正式表記。

(c)許斐 剛/集英社・新テニミュ製作委員会