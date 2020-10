Mr.Children、全曲海外レコーディングのアルバム発売決定

Mr.Childrenが、2020年12月2日にアルバム『SOUNDTRACKS』をリリースすることを発表した。



前作のアルバム『重力と呼吸』より2年2ヶ月ぶりとなる今作は、『映画ドラえもん のび太の新恐竜』のW主題歌「Birthday / 君と重ねたモノローグ」やドラマ・CMのタイアップソングなど、全10曲を収録。ジャケットデザインやMV他、本作の全てのアートワークを気鋭のクリエイティブ集団・PERIMETRONが担当する。また、初回限定映像特典として「”MINE” LIVE & Documentary of SOUNDTRACKS」 (DVD or Blu-ray) を付属。撮り下ろし映像「DANCING SHOES」、「Brand new planet」、「Documentary film」、「others」、ロンドン&LAの貴重なレコーディング映像、メンバー・インタビューなど、約50分を収録予定。Mr.Children初となるレコードも発売予定である。



また、写真家の薮田修身が、Mr.Childrenの海外レコーディングに密着しm撮影した4人の写真で構成したインスタレーション「THERE WILL BE NO MIRACLES HERE」を、東京・大阪・名古屋の3都市限定で開催することも発表された。詳細は公式サイトより。





<リリース情報>







Mr.Children

20tアルバム『SOUNDTRACKS』



初回限定盤A(LIMITED BOX 仕様/ CD / DVD / 32Pブックレット)4000円(税込)

初回限定盤B(LIMITED BOX 仕様/ CD / Blu-ray / 32P ブックレット)4200円(税込)

通常盤(CD / 32P ブックレット)3000円(税込)

初回生産限定盤Vinyl(構成数:1枚 / HALF-SPEED MASTERED AUDIO / 180GRAM BLACK VINYL)4800円(税込)



発売日:2020年12月2日(水)

=収録曲=

1. DANCING SHOES

2. Brand new planet

3. turn over?(TBS系火曜ドラマ『おカネの切れ目が恋のはじまり』主題歌)

4. 君と重ねたモノローグ(『映画ドラえもん のび太の新恐竜』主題歌)

5. losstime

6. Documentary film

7. Birthday(『映画ドラえもん のび太の新恐竜』主題歌)

8. others(キリンビール「麒麟特製ストロング」CMソング)

9. The song of praise(日本テレビ系朝の情報番組「ZIP !」新テーマ曲)

10. memories



=初回限定映像特典=

撮り下ろし映像「DANCING SHOES」、「Brand new planet」、「Documentary film」「others」、London & LAのレコーディング映像、メンバー・インタビューなどを交えて構成する映像作品”MINE”収録。





Mr.Children「SOUNDTRACKS」特設サイト:https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20201202/

インスタレーション公式HP:https://art.parco.jp/museumtokyo/detail/?id=510