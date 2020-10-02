2020－21シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ本戦組み合わせ抽選会が1日に行われた。

32クラブが8つのグループに分かれて、6試合ずつを戦うグループステージ。前回大会王者のバイエルンはグループAに入り、アトレティコ・マドリード、奥川雅也が所属するザルツブルク、ロコモティフ・モスクワと対戦。前回大会準優勝のパリ・サンジェルマンはグループHで、マンチェスター・U、昨シーズン準決勝で対戦したライプツィヒ、イスタンブール・バシャクシェヒルと同組となった。

日本人在籍クラブでは、南野拓実が所属するリヴァプールはグループDに入り、前々回大会で旋風を巻き起こしたアヤックス、前回大会で躍進したアタランタ、ミッティランと同組。また、中島翔哉が所属するポルトと長友佑都、酒井宏樹の所属するマルセイユがグループCに入り、マンチェスター・C、オリンピアコス含め、同組となった。

グループステージ第1節は10月20日、21日に行われる。

■グループA

バイエルン（ドイツ／ポット1）

アトレティコ・マドリード（スペイン／ポット2）

ザルツブルク（オーストリア／ポット3）

ロコモティフ・モスクワ（ロシア／ポット4）

■グループB

レアル・マドリード（スペイン／ポット1）

シャフタール（ウクライナ／ポット2）

インテル（イタリア／ポット3）

ボルシアMG（ドイツ／ポット4）

■グループC

ポルト（ポルトガル／ポット1）

マンチェスター・C（イングランド／ポット2）

オリンピアコス（ギリシャ／ポット3）

マルセイユ（フランス／ポット4）

■グループD

リヴァプール（イングランド／ポット1）

アヤックス（オランダ／ポット2）

アタランタ（イタリア／ポット3）

ミッティラン（デンマーク／ポット4）

■グループE

セビージャ（スペイン／ポット1）

チェルシー（イングランド／ポット2）

クラスノダール（ロシア／ポット3）

レンヌ（フランス／ポット4）

■グループF

ゼニト（ロシア／ポット1）

ドルトムント（ドイツ／ポット2）

ラツィオ（イタリア／ポット3）

クラブ・ブルージュ（ベルギー／ポット4）

■グループG

ユヴェントス（イタリア／ポット1）

バルセロナ（スペイン／ポット2）

ディナモ・キエフ（ウクライナ／ポット3）

フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー／ポット4）

■グループH

パリ・サンジェルマン（フランス／ポット1）

マンチェスター・U（イングランド／ポット2）

ライプツィヒ（ドイツ／ポット3）

イスタンブール・バシャクシェヒル（トルコ／ポット4）

【予定スケジュール】

▼グループステージ第1節

2020年10月20日、21日

▼グループステージ第2節

2020年10月27日、28日

▼グループステージ第3節

2020年11月3日、4日

▼グループステージ第4節

2020年11月24日、25日

▼グループステージ第5節

2020年12月1日、2日

▼グループステージ第6節

2020年12月8日、9日

▼決勝トーナメント組み合わせ抽選会

2020年12月14日