2020－21シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ本戦組み合わせ抽選会が1日に行われた。
32クラブが8つのグループに分かれて、6試合ずつを戦うグループステージ。前回大会王者のバイエルンはグループAに入り、アトレティコ・マドリード、奥川雅也が所属するザルツブルク、ロコモティフ・モスクワと対戦。前回大会準優勝のパリ・サンジェルマンはグループHで、マンチェスター・U、昨シーズン準決勝で対戦したライプツィヒ、イスタンブール・バシャクシェヒルと同組となった。
日本人在籍クラブでは、南野拓実が所属するリヴァプールはグループDに入り、前々回大会で旋風を巻き起こしたアヤックス、前回大会で躍進したアタランタ、ミッティランと同組。また、中島翔哉が所属するポルトと長友佑都、酒井宏樹の所属するマルセイユがグループCに入り、マンチェスター・C、オリンピアコス含め、同組となった。
グループステージ第1節は10月20日、21日に行われる。
■グループA
バイエルン（ドイツ／ポット1）
アトレティコ・マドリード（スペイン／ポット2）
ザルツブルク（オーストリア／ポット3）
ロコモティフ・モスクワ（ロシア／ポット4）
■グループB
レアル・マドリード（スペイン／ポット1）
シャフタール（ウクライナ／ポット2）
インテル（イタリア／ポット3）
ボルシアMG（ドイツ／ポット4）
■グループC
ポルト（ポルトガル／ポット1）
マンチェスター・C（イングランド／ポット2）
オリンピアコス（ギリシャ／ポット3）
マルセイユ（フランス／ポット4）
■グループD
リヴァプール（イングランド／ポット1）
アヤックス（オランダ／ポット2）
アタランタ（イタリア／ポット3）
ミッティラン（デンマーク／ポット4）
■グループE
セビージャ（スペイン／ポット1）
チェルシー（イングランド／ポット2）
クラスノダール（ロシア／ポット3）
レンヌ（フランス／ポット4）
■グループF
ゼニト（ロシア／ポット1）
ドルトムント（ドイツ／ポット2）
ラツィオ（イタリア／ポット3）
クラブ・ブルージュ（ベルギー／ポット4）
■グループG
ユヴェントス（イタリア／ポット1）
バルセロナ（スペイン／ポット2）
ディナモ・キエフ（ウクライナ／ポット3）
フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー／ポット4）
■グループH
パリ・サンジェルマン（フランス／ポット1）
マンチェスター・U（イングランド／ポット2）
ライプツィヒ（ドイツ／ポット3）
イスタンブール・バシャクシェヒル（トルコ／ポット4）
【予定スケジュール】
▼グループステージ第1節
2020年10月20日、21日
▼グループステージ第2節
2020年10月27日、28日
▼グループステージ第3節
2020年11月3日、4日
▼グループステージ第4節
2020年11月24日、25日
▼グループステージ第5節
2020年12月1日、2日
▼グループステージ第6節
2020年12月8日、9日
▼決勝トーナメント組み合わせ抽選会
2020年12月14日