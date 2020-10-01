2020－21シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）・グループステージに出場する32チームが出そろった。
CL予選プレーオフが9月29日〜30日かけて行われ、本戦に出場する残りの6チームが決定。MF奥川雅也が所属するザルツブルクは2年連続の本選出場を果たし、ハンガリーのフェレンツヴァーロシュは25シーズンぶりの出場を決めた。
日本人選手所属クラブでは、ザルツブルクに加え、FW南野拓実が所属するリヴァプール、FW中島翔哉が所属するポルト、DF長友佑都とDF酒井宏樹が所属するマルセイユが出場する。
グループステージの組み合わせ抽選会は10月1日に開催。グループステージ第1節は10月20、21日に行われる。
■20－21シーズンのCLグループステージ出場クラブ
▼ポット1
バイエルン（ドイツ／昨季CL王者）
セビージャ（スペイン／昨季EL王者）
レアル・マドリード（スペイン）
リヴァプール（イングランド）
ユヴェントス（イタリア）
パリ・サンジェルマン（フランス）
ゼニト（ロシア）
ポルト（ポルトガル）
▼ポット2
バルセロナ（スペイン）
アトレティコ・マドリード（スペイン）
マンチェスター・C（イングランド）
マンチェスター・U（イングランド）
シャフタール（ウクライナ）
ドルトムント（ドイツ）
チェルシー（イングランド）
アヤックス（オランダ）
▼ポット3
ディナモ・キエフ（ウクライナ）
ザルツブルク（オーストリア）
ライプツィヒ（ドイツ）
インテル（イタリア）
オリンピアコス（ギリシャ）
ラツィオ（イタリア）
クラスノダール（ロシア）
アタランタ（イタリア）
▼ポット4
ロコモティフ・モスクワ（ロシア）
マルセイユ（フランス）
クラブ・ブルージュ（ベルギー）
ボルシアMG（ドイツ）
バシャクシェヒル（トルコ）
ミッティラン（デンマーク）
レンヌ（フランス）
フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）