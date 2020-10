「Go Toイート」…「“どうせなら多少値が張るレストランで食べよう！”と思うのが人間の心情」元経産省官僚の見解は…

声優としても活躍中の鈴村健一(月~木曜)と俳優の山崎樹範(金曜)、フリーアナウンサーのハードキャッスル エリザベスがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「ONE MORNING」。9月30日(水)放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは、「『Go To イート』、飲食店の支援につながるか?」。元経済産業省の官僚で制度アナリストの宇佐美典也(うさみ・のりや)さんに話を伺いました。新型コロナウイルスの感染拡大で、需要が落ち込んだ飲食店を支援する「Go To Eatキャンペーン」(以下、「Go Toイート」)が、10月1日(木)から随時開始されます。「Go To イート」の利用方法は、大きく分けて2つあります。1つは「プレミアム付き食事券」。購入金額に25%分が上乗せされる食事券です。例えば、1万円分を購入すると、1万2,500円の食事券がもらえて、上乗せ分の2,500円が“お得”になります。2つ目は「オンライン予約・利用後のポイント還元」。「ぐるなび」「食べログ」などの予約サイトを通じて食事をした場合、1人当たり昼食は500円分、夕食は1,000円分のポイントが利用者に還元されるというシステム。ポイントは次回以降、予約サイトに加盟している全国の飲食店で使えます。* * *鈴村:対象は全飲食店ではないんですよね?エリザベス:すべてではありません。新型コロナウイルス感染防止対策をとっている飲食店が対象となります。また、デリバリーや持ち帰りの専門店、宅配ピザやお弁当屋さん、キッチンカー、カラオケ、接待を伴う飲食店は対象外ということです。鈴村:開始は10月からですね?エリザベス:開始時期は地域によって異なりますが、10月からのスタートです。食事券は、もっとも早いとみられる新潟県は10月5日(月)に始まり、11月中には大半の地域で開始する見通しです。ポイント還元は、10月1日(木)以降の開始となります。鈴村:これをふまえて……ズバリ「Go To イート」は、飲食店の支援につながると思いますか?宇佐美:支援にはつながると思います。ただ「Go To トラベル」のときと一緒で、支援が手厚くなる対象が偏ってくると思います。せっかく補助を受けられるので、「どうせならいいところで食べよう!」と思うのが人間の心情。安価な大衆飲食店よりも、多少値の張るレストランに行きたがり、そういうところに支援が固まるのではないかと予測されます。鈴村:本日の放送では、メールテーマ「『Go Toイート』を利用して食べたいものは?」と題して、リスナーが食べたいものを募っているのですが、大体のみなさんは、そう書いていますね。宇佐美:それが人間ですよね。鈴村:「Go To トラベル」のとき、この問題が浮き彫りになりました。他の支援策はないのですか?宇佐美:大衆飲食店は業態自体、かなり転換が問われています。大衆飲食店は、デリバリーやテイクアウトにかなりシフトしているので、それらを利用しやすい事業環境を整えることが大事かなと思います。鈴村:今回の「Go Toイート」は、デリバリーやお持ち帰り専門店、お弁当屋さんは対象外。これはどう思いますか?宇佐美:多くの事業者さんが経費削減をして、Uber Eatsなどと連携してデリバリー専門のお弁当屋さんに形態を移しています。デリバリーは固定費が少ないので、“ちょっと安く勝負ができる”。そうなると、(新型コロナウイルス感染拡大前から形態を変えずに)頑張っている飲食店が苦しくなって撤退してしまうと、不動産にも影響が波及してくる。このような“負の連鎖を一度食い止めないといけない”という意図が、かなり大きいと思います。だから、今回の支援対象からデリバリーを外すことは、仕方がないのかなと思います。ただ、今までの店舗営業からデリバリー中心の営業に移る際、賃貸契約やリース契約などを解約しやすい環境作りを、行政指導も含めてやっていく必要があると思います。鈴村:飲食店に対して選択肢を作ってあげることも大事ということですね。一方で、「Go To イート」によって人の移動が増えて、新型コロナウイルス感染拡大につながる可能性の懸念もあります。どう思われますか?宇佐美:そういう問題がまったく起きないとは言えません。ただ、基本的には新型コロナウイルス対策ができている飲食店を支援するという枠組みなので、むしろ、こういう政策を通じて、新型コロナウイルス対策が広がっていき、対策ができている店だけが残るのではないかなと思います。鈴村:ちなみに、宇佐美さんは「Go To イート」を使いますか?宇佐美:松茸を食べます!!エリザベス:……おぉっ(笑)。鈴村:さっそく、高いものを食べようとしているじゃないですか(笑)。みなさん、そういう心情ですよね。<番組概要>番組名:ONE MORNING放送日時:毎週月~金曜6:00~9:00パーソナリティ:鈴村健一(月~木曜)、山崎樹範(金曜)、ハードキャッスル エリザベス番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/one/