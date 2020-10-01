Koi原作によるTVアニメ「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」のPVが解禁。併せてココアと千夜の同級生7人のキャストが発表された。
10月10日よりAT-X、TOKYO MXほかで放送される「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」は、アニメ「ご注文はうさぎですか？」の第3期にあたる作品。追加キャストとして委員長役を日笠陽子、レイ役を田澤茉純、カノ役を嶺内ともみ、あんず役を桑原由気、なっちゃん役を貫井柚佳、ミキ役を伊藤彩沙、カリン役を白城なおが務める。
TVアニメ「ご注文はうさぎですか？ BLOOM」
放送情報
AT-X：2020年10月10日（土）より毎週土曜21:30～ ※リピート放送： 毎週日曜23:00～ / 毎週火曜13:30～ / 毎週木曜29:30～
TOKYO MX：2020年10月10日（土）より毎週土曜22:00～
BS11：2020年10月10日（土）より毎週土曜22:00～
ABEMA：2020年10月10日（土）より毎週土曜22:00～
サンテレビ：2020年10月10日（土）より毎週土曜22:30～
KBS京都：2020年10月10日（土）より毎週土曜23:00～
配信情報
ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video、FOD、ビデオマーケット、J:COMオンデマンド、TELASA、milplus、バンダイチャンネル、Hulu、ひかりTV、TSUTAYA TV、ニコニコチャンネル、music.jp、GYAO!ストア、DMM.com 動画、ムービーフルplus、Rakuten TV、HAPPY!動画、GYAO!、ニコニコ生放送
スタッフ
原作：Koi（芳文社「まんがタイムきらら MAX」連載）
監督：橋本裕之
助監督：篠原正寛
シリーズ構成：ふでやすかずゆき
キャラクターデザイン：奥田陽介
総作画監督：渋谷秀、伊藤雅子、井本由紀
音楽：川田瑠夏
アニメーション制作：エンカレッジフィルムズ
キャスト
ココア：佐倉綾音
チノ：水瀬いのり
リゼ：種田梨沙
千夜：佐藤聡美
シャロ：内田真礼
マヤ：徳井青空
メグ：村川梨衣
青山ブルーマウンテン：早見沙織
凛：木村珠莉
ティッピー：清川元夢
タカヒロ：速水奨
委員長：日笠陽子
レイ：田澤茉純
カノ：嶺内ともみ
あんず：桑原由気
なっちゃん：貫井柚佳
ミキ：伊藤彩沙
カリン：白城なお
(c)Koi・芳文社/ご注文は BLOOM 製作委員会ですか?