ヤバT ニューアルバム『You need the Tank-top』は「聴いてもらったら元気になる」

ヤバイTシャツ屋さんが、9月30日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日リリースの4thフルアルバム『You need the Tank-top』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:今夜のゲスト講師は、ヤバイTシャツ屋さん先生が来校!ヤバT:よいしょー!校長・教頭:よいしょー! よろしくお願いします!ヤバT:お願いします!しばたありぼぼ(Ba/Vo):(校長が)タンクトップ着たはる!さかた校長:気づいてくれましたか?!こもり教頭:(笑)。しばた:気づいちゃいました。肌寒くなってきたのに(笑)。さかた校長:身体はポッポしております!こやまたくや(Gt/Vo):俺は気づかんかったわ~。さかた校長:初秋にタンクトップ1枚はいないでしょ!しばた:違和感アリアリやないかい!もりもりもと(Dr):でも触れずにいこうかと思ったよね?(笑)。さかた校長:わかりますけど……ありぼぼ先生が優しかったです(笑)。さかた校長:ヤバT先生は9月30日に4枚目のフルアルバム『You need the Tank-top』をリリース! おめでとうございます!ヤバT:ありがとうございます!!さかた校長:こちらは、新曲9曲を含む全13曲入りということですけど、僕も聴かせてもらいました。芸人さんってつなぎで曲をかけたりするんですけど、ヤバT先生の曲はマジでめちゃめちゃかかるんですよ。ヤバT:うれしい~!さかた校長:ポップだし盛り上がるんで、ライブの合間にかかるんです。僕はそれをずっと聴いていたんですけど、今回のアルバムも……タイトルを見ずに曲だけを聴いていったんです。そうしたら何曲目かで、あれ? ヤバT先生らしくない真面目なトーンだな……って思って。そしたら“珪藻土マット”というワードが出てきて(4曲目は「珪藻土マットが僕に教えてくれたこと」)、やっぱりヤバT先生だ! って思いました。僕的にあの曲は面白すぎました。こやま:うれしい!さかた校長:俺ん家にも珪藻土マットがあるんですけど、めちゃめちゃあるあるですよね。だからいいな~と思って聴いていたら、(9曲目に)「げんきもりもり!モーリーファンタジー」があるじゃないですか。サビの『森森森森森森森森森森森森~』ってところが、気持ち良すぎて……。ヤバT:おっ!さかた校長:歌っていても気持ちよくないですか?こやま:気持ちいいんですけど、歌えてないんですよね。こもり教頭:(笑)。しばた:(校長は)今、言えてましたね(笑)。こやま:音源をよく聴いてもらったらわかるんですけど、僕らはちゃんと歌えてないですよ(笑)。さかた校長:マジっすか?!しばた:ちょっとかんでる可能性がある(笑)。もりもと:スピードでごまかしているけど(笑)。さかた校長:そうなんですね(笑)。いろんな感情で楽しく聴いていたんですけど、最後の「寿命で死ぬまで」では泣けました。別にバラード調でもないしいつもの曲調なんですけど、歌詞が……。移動中に楽しく聴いていたんですけど、最後に……頑張ろう、ってなりました。しばた:うれしい。さかた校長:今作はどういったアルバムになりましたか?こやま:なんかね、自然と……この状況なんで、すっごい楽しい曲ばっかりになったんですよね。緩急の“急”しかないというか、勢いのすごいCDになりました。聴いてもらったら元気になると思うんで、ご自身の耳で一度確かめていただきたいなと思います!しばた・もりもと:はい!【全曲トレーラー】ヤバイTシャツ屋さん 4th FULL ALBUM「You need the Tank-top」さかた校長:10月3日(土)からは、『“You need the Tank-top” TOUR 2020-2021』を全35か所で開催されるんですよね。35か所ってヤバくないですか?こやま:ヤバイですし、時間を減らして2部制で行う可能性もあるので、最大70公演やるかもしれないんです。さかた校長:(笑)。もりもと:しびれるぅ~。さかた校長:ヤバすぎて笑っちゃいましたけど、体力は大丈夫ですか?こやま:ちょっと心配なんですけど、一生懸命やります!しばた・もりもと:はい!さかた校長:しかも2021年3月2日からは、Zepp Tokyoで5デイズ?!しばた:そうなんです!さかた校長:聞いたことないですよ。こやま:ほんとに、何してるんですかね?(笑)。しばた:ウチらがずっと言ってきたことというか、ちょっとした夢だったんです。こやま:武道館とかじゃなくて、俺らはZepp Tokyoで5日やる! って(笑)。こもり教頭:うわ~。さかた校長:どういうツアーになりそうですか?こやま:いつも通りのことはできないので、お客さんの数も減らしますし、ライブの時間も短くなったりするんですけど……その分ギュっと詰まったベスト盤的なツアーになるんじゃないかと。しばた:はい!さかた校長:みんなも、楽しみにしていてほしいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/