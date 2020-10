KinKi Kidsが2019年末から今年1月にかけて開催した東阪ドームツアー「KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU」のライブBlu-ray / DVDが、11月11日にリリースされる。

「ThanKs 2 YOU」は2年ぶりに行われたKinKi Kidsのコンサートツアーで、今回の作品には1月1日の堂本光一の誕生日に大阪・京セラドーム大阪で開催されたファイナル公演の模様が収められる。特典映像として開場時間中に行われていた噴水の演出を網羅した「FOUNTAIN SHOW」を収録。また初回限定盤には昨年7月に亡くなったジャニー喜多川氏への思いを2人が語るインタビューや密着映像が、通常盤にはツアー各公演のMCダイジェストが追加収録される。

KinKi Kids「KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU」収録内容

DISC 1

・OVERTURE

・愛のかたまり

・The Red Light

・lOve in the φ

・雪白の月

・MC

・Bonnie Butterfly

・LOVESICK

・SNOW! SNOW! SNOW!

・Want You

・Give me your love

・MC

・Happy Happy Greeting

DISC 2

・INTER

・たよりにしてまっせ

・買い物ブギ

・KANZAI BOYA

・ボーダーライン

・MC

・光の気配

・銀色 暗号

・恋涙

・Topaz Love

・INTER

・Kissからはじまるミステリー

・硝子の少年

・薔薇と太陽

・薄荷キャンディー

・Harmony of December



<ENCORE>

・ボクの背中には羽根がある

・YOU...~ThanKs 2 YOU~



<SPECIAL REEL>

・FOUNTAIN SHOW

初回限定盤DISC 3

・Documentary of ThanKs 2 YOU

通常盤DISC 3

・ThanKs 2 YOU MC DIGEST