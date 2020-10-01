KinKi Kidsが2019年末から今年1月にかけて開催した東阪ドームツアー「KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU」のライブBlu-ray / DVDが、11月11日にリリースされる。
「ThanKs 2 YOU」は2年ぶりに行われたKinKi Kidsのコンサートツアーで、今回の作品には1月1日の堂本光一の誕生日に大阪・京セラドーム大阪で開催されたファイナル公演の模様が収められる。特典映像として開場時間中に行われていた噴水の演出を網羅した「FOUNTAIN SHOW」を収録。また初回限定盤には昨年7月に亡くなったジャニー喜多川氏への思いを2人が語るインタビューや密着映像が、通常盤にはツアー各公演のMCダイジェストが追加収録される。
KinKi Kids「KinKi Kids Concert Tour 2019-2020 ThanKs 2 YOU」収録内容
DISC 1
・OVERTURE
・愛のかたまり
・The Red Light
・lOve in the φ
・雪白の月
・MC
・Bonnie Butterfly
・LOVESICK
・SNOW! SNOW! SNOW!
・Want You
・Give me your love
・MC
・Happy Happy Greeting
DISC 2
・INTER
・たよりにしてまっせ
・買い物ブギ
・KANZAI BOYA
・ボーダーライン
・MC
・光の気配
・銀色 暗号
・恋涙
・Topaz Love
・INTER
・Kissからはじまるミステリー
・硝子の少年
・薔薇と太陽
・薄荷キャンディー
・Harmony of December
＜ENCORE＞
・ボクの背中には羽根がある
・YOU...～ThanKs 2 YOU～
＜SPECIAL REEL＞
・FOUNTAIN SHOW
初回限定盤DISC 3
・Documentary of ThanKs 2 YOU
通常盤DISC 3
・ThanKs 2 YOU MC DIGEST