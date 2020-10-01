るーすぼーい、古屋庵原作によるTVアニメ「無能なナナ」の第1話場面カットが到着した。
10月4日よりAT-X、TOKYO MXほかにて放送がスタートする「無能なナナ」は絶海の孤島にある学園を舞台に“人類の敵”を抹殺していく少女・柊ナナを描くサスペンス。第1話「無能力」では、自分の能力に自信を持てず、クラスメイトからも「無能クン」と呼ばれる中島ナナオと転校生・柊ナナの学園での出会いが描かれる。場面カットには頭を押さえつけられたナナオや、ナナオに笑顔を向けるナナの姿が収められた。
TVアニメ「無能なナナ」
放送情報
AT-X：2020年10月4日（日）より毎週日曜21:30～ ※リピート放送：毎週月曜22:00～ / 毎週水曜14:00～ / 毎週土曜6:00～
TOKYO MX：2020年10月4日（日）より毎週日曜22:00～
サンテレビ：2020年10月4日（日）より毎週日曜23:30～
テレビ愛知：2020年10月4日（日）より毎週日曜25:05～
BSフジ：2020年10月6日（火）より毎週火曜24:00～
配信情報
dアニメストア：2020年10月4日（日）より毎週日曜22:00～地上波同時・単独最速配信
niconicoほかサイトでも順次配信予定
スタッフ
原作：るーすぼーい、古屋庵（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）
監督：石平信司
シリーズ構成：志茂文彦
キャラクターデザイン：佐野聡彦
プロップデザイン：柴田ユウジ
美術監督：川口正明
美術設定：川井憲
色彩設計：有尾由紀子
撮影監督：川瀬輝之
編集：邊見俊夫
音響監督：森下広人
音響効果：出雲範子
音楽：高梨康治（Team-MAX）
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：ブリッジ
製作：「無能なナナ」製作委員会
キャスト
柊ナナ：大久保瑠美
中島ナナオ：下野紘
小野寺キョウヤ：中村悠一
犬飼ミチル：中原麻衣
渋沢ヨウヘイ：増田俊樹
飯島モグオ：中島卓也
子分A：井上雄貴
子分B：大塚剛央
子分C：山谷祥生
郡セイヤ：手塚ヒロミチ
羽生キララ：堤雪菜
高梨カオリ：小坂井祐莉絵
葉多平ツネキチ：田丸篤志
佐々木ユウカ：富田美憂
風間シンジ：二ノ宮愛子
石井リュウジ：大野智敬
空野フウコ：鎌倉有那
担任教師：高坂篤志
橘ジン：遊佐浩二
※高坂篤志の高ははしごだかが正式表記。
(c)るーすぼーい・古屋庵／SQUARE ENIX・「無能なナナ」製作委員会