るーすぼーい、古屋庵原作によるTVアニメ「無能なナナ」の第1話場面カットが到着した。

10月4日よりAT-X、TOKYO MXほかにて放送がスタートする「無能なナナ」は絶海の孤島にある学園を舞台に“人類の敵”を抹殺していく少女・柊ナナを描くサスペンス。第1話「無能力」では、自分の能力に自信を持てず、クラスメイトからも「無能クン」と呼ばれる中島ナナオと転校生・柊ナナの学園での出会いが描かれる。場面カットには頭を押さえつけられたナナオや、ナナオに笑顔を向けるナナの姿が収められた。

TVアニメ「無能なナナ」

放送情報

AT-X：2020年10月4日（日）より毎週日曜21:30～ ※リピート放送：毎週月曜22:00～ / 毎週水曜14:00～ / 毎週土曜6:00～

TOKYO MX：2020年10月4日（日）より毎週日曜22:00～

サンテレビ：2020年10月4日（日）より毎週日曜23:30～

テレビ愛知：2020年10月4日（日）より毎週日曜25:05～

BSフジ：2020年10月6日（火）より毎週火曜24:00～

配信情報

dアニメストア：2020年10月4日（日）より毎週日曜22:00～地上波同時・単独最速配信

niconicoほかサイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：るーすぼーい、古屋庵（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：石平信司

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン：佐野聡彦

プロップデザイン：柴田ユウジ

美術監督：川口正明

美術設定：川井憲

色彩設計：有尾由紀子

撮影監督：川瀬輝之

編集：邊見俊夫

音響監督：森下広人

音響効果：出雲範子

音楽：高梨康治（Team-MAX）

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：ブリッジ

製作：「無能なナナ」製作委員会

キャスト

柊ナナ：大久保瑠美

中島ナナオ：下野紘

小野寺キョウヤ：中村悠一

犬飼ミチル：中原麻衣

渋沢ヨウヘイ：増田俊樹

飯島モグオ：中島卓也

子分A：井上雄貴

子分B：大塚剛央

子分C：山谷祥生

郡セイヤ：手塚ヒロミチ

羽生キララ：堤雪菜

高梨カオリ：小坂井祐莉絵

葉多平ツネキチ：田丸篤志

佐々木ユウカ：富田美憂

風間シンジ：二ノ宮愛子

石井リュウジ：大野智敬

空野フウコ：鎌倉有那

担任教師：高坂篤志

橘ジン：遊佐浩二

※高坂篤志の高ははしごだかが正式表記。

(c)るーすぼーい・古屋庵／SQUARE ENIX・「無能なナナ」製作委員会