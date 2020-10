秋の和菓子は「すみっコ」でいかが？　“しろくま” たち4キャラがおいしさをお届け♪

バンダイよりキャラクターをモチーフにした和菓子シリーズ「食べマス」から、『すみっコぐらし』の ”しろくま” と ”ぺんぎん?”、”ねこ” と ”とかげ” をかたどった『食べマス すみっコぐらし~秋のおめかしすみっコ しろくま・ぺんぎん?/ねこ・とかげ~』が、2020年10月6日(火)より全国のファミリーマートのチルドデザートコーナーにて発売される。



秋といえば食欲!

食べられるマスコット「食べマス」より、秋の装いのすみっコキャラクターたちが新登場する。



人気の4キャラクターをとってもかわいい秋仕様に大変身。

ラインナップは、「しろくま・ぺんぎん?」と「ねこ・とかげ」の2個入りセットとなっており、10月6日(火)より全国のファミリーマートのチルドデザートコーナー2種類同時発される。



中の餡の味は和菓子ならではの繊細な味わいを残しつつも、しろくま・ぺんぎん?、ねこ・とかげの組み合わせで、パンプキンプリン味(ねこ)やメープル味(ぺんぎん?)など、秋をイメージした味や彼らのイメージにちなんだミルク味(しろくま)やカスタード味(とかげ)をご用意。

味だけでなく見た目も楽しむことも「食べマス」の楽しみ方のひとつ。

今回は「しろくま」はシルクハットに蝶ネクタイ、「とかげ」は被り物を身につけたハロウィンイメージ。

「ぺんぎん?」はかぼちゃを手に、「ねこ」はかぼちゃパンツをはいたとってもキュートな姿をしている。

思わず並べて写真に収めたくなるとってもかわいい商品、ぜひ食べて眺めて写真をとって、たくさん楽しもう!



