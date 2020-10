「Go Toキャンペーン」使う予定ある？ みんなのリアルな声は…

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの番組「Skyrocket Company」。9月30日(水)の「社会人意識調査」のテーマは「Go Toキャンペーンを使う予定ありますか?」。はたして、その結果は……?はい 31.5%いいえ 68.5%(回答数:818票)「都内に住んでいますが、10月から職場の近くのビジネスホテルに連泊をしたり、大きなテレビがあるホテルで鑑賞会をしようと、Go Toトラベルを使って予約をしまくっています!ビジネスホテルもいつも以上に安いですし、最近は綺麗なところも多いのでおすすめですよー!」(東京都 35歳 女性 会社員)「Go To イートを使って家族で食事に行けたら、と検討中です」(東京都 39歳 男性 自営業)「Go Toトラベルは、先月に県内で使いました! 旅行サイトからキャンペーン対応のプランに申し込むだけなので、めちゃくちゃ簡単でしたよ。Go Toイベントも始まり、10月から無観客の配信ライブに参加予定です。チケットはすでに購入済みなので、動向を見守りたいと思っています! せっかく払ってきた税金なので、使わない手はないと思うのですがねー(笑)」(千葉県 39歳 女性 専業主婦)「使いたいのですが、10月は連休がないので今のところ遠出する予定がないんですよね……。連休がないので遊びの予定を立てていない、という人は多いんじゃないんでしょうか。ましてや、9月の連休にたくさん遊んだので、もう少し後になってから予定を立てようと思っています!」(東京都 26歳 女性 会社員)「今のところ使う予定がありません。毎年、妻の誕生日のお祝い旅行や温泉旅行には行っていましたが、今年は“夫婦ともに我慢”ということにしています。Go Toキャンペーンがいろいろとありますが、コロナ禍が収まっていないなか、もう少し安全材料が欲しいと感じてしまいます。やりたいことや行きたいところはいっぱいあるんだけどなぁ……」(東京都 44歳 男性 会社員)「このコロナ禍で収入が減ってしまい、いくらお得といえど、旅行や外食をする余裕がないです。正直にいえば旅行も外食もしたいですが、悲しいことに日々の暮らしで精一杯です……」(東京都 49歳 女性 専業主婦)番組リスナーの投票による結果は「はい」が31.5%、「いいえ」が68.5%となりました。Go To トラベルは10月1日(木)から東京発着の旅行も対象になり、Go To イートも10月1日から順次開始されますが、感染拡大の懸念もあり、利用を控えようと思う人はまだまだ多いようです。【20~30代は「はい」が3割超え】男女別で見てみると、「はい」と答えた人の割合が、男性では30.5%、女性では32.9%となりました。また、世代別で「はい」と答えた人の割合を見てみると、20代では35%、30代では36.3%、40代では29.5%、50代では28.2%となっています。◆アンケートの詳しい結果はサイトからご覧いただけますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。◆10月1日(木)の「Skyrocket Company」アンケートテーマは「あなたの仕事は縦割りですか?」です。投票はサイトから受け付けていますので、ぜひご参加ください。結果は番組内で発表しますのでお聴き逃しなく!<番組概要>番組名:Skyrocket Company放送日時:毎週月曜~木曜17:00~19:48パーソナリティ:本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保番組サイト:https://www.tfm.co.jp/sky/