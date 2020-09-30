TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」第1話の場面カットが公開された。
10月1日よりTBSテレビほかで放送される「アサルトリリィ BOUQUET」は、謎の生命体“HUGE”（ヒュージ）の出現により人類が破滅の危機に瀕している近未来を舞台に、決戦兵器“CHARM”（チャーム）を扱う“リリィ”と呼ばれる少女たちの戦いを描いた物語。第1話は中学生の一柳梨璃がHUGEに襲われ、リリィに助けられるところから始まる。この出来事をきっかけに、梨璃はリリィを養成する機関・百合ヶ丘女学院へ入学することに。場面カットには梨璃のほかに、百合ヶ丘女学院に通うリリィの白井夢結や、リリィについての幅広い知識を持つ少女・二川二水が描かれている。
TVアニメ「アサルトリリィ BOUQUET」
放送情報
TBSテレビ：2020年10月1日（木）より毎週木曜25:28～25:58
KBS京都：2020年10月1日（木）より毎週木曜25:30～26:00
サンテレビ：2020年10月1日（木）より毎週木曜25:30～26:00
テレビ新広島：2020年10月1日（木）より毎週木曜26:30～27:00
BS-TBS：2020年10月3日（土）より毎週土曜26:00～26:30
北海道テレビ放送：2020年10月3日（土）より毎週土曜25:00~25:30
北陸朝日放送：2020年10月3日（土）より毎週土曜26:30～27:00
新潟放送：2020年10月4日（日）より毎週日曜25:25～25:55
愛媛朝日テレビ：2020年10月5日（月）より毎週月曜25:50～26:20
テレビ愛知：2020年10月6日（火）より毎週火曜26:05～26:35
長野朝日放送：2020年10月6日（火）より毎週火曜25:20～25:50
テレビ山梨：2020年10月6日（火）より毎週火曜26:30～27:00
長崎文化放送：2020年10月6日（火）より毎週火曜25:18~25:50 ※初回のみ25:48～26:18
RKB毎日放送：2020年10月7日（水）より毎週水曜26:30～27:00
静岡朝日テレビ：2020年10月7日（水）より毎週水曜25:59～26:29
CS-TBS：2020年10月11日（日）より毎週日曜25:00～25:30
配信情報
Amazon Prime Video：2020年10月1日（木）より毎週木曜25:13～見放題独占配信
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スタッフ
アニメーション制作：シャフト
監督：佐伯昭志
キャラクターデザイン：細居美恵子
サブキャラクターデザイン・総作画監督：潮月一也
原作：尾花沢軒栄（acus）
製作：アサルトリリィプロジェクト
キャスト
一柳梨璃：赤尾ひかる
白井夢結：夏吉ゆうこ
楓・J・ヌーベル：井澤美香子
二川二水：西本りみ
安藤鶴紗：紡木吏佐
吉村・Thi・梅：岩田陽葵
郭神琳：星守紗凪
王雨嘉：遠野ひかる
ミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス：高橋花林
真島百由：水瀬いのり
遠藤亜羅椰：関根明良
田中壱：洲崎綾
天野天葉：津田美波
江川樟美：原田彩楓
番匠谷依奈：立花理香
出江史房：長妻樹里
六角汐里：高橋李依
伊東閑：七瀬彩夏
(c)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト