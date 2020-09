“血管フェチ”のリスナーにSCANDAL・TOMOMI「血管が出てると、なんか演奏が上手な気がしない？」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。9月28日(月)の放送では、先週に引き続き都内の公園から、青空Catch upをお届け!HARUNA:セミが鳴いてますね……。TOMO:鳴いてますね。HARUNA:前回の放送を聴いてもらった方は、なんとなくわかっているかと思いますが、「第1回モルック選手権」というのを都内某公園でおこないまして、そのまま公園で今日のオンエア分を録音しています。TOMOMI:ベンチで仲良くね。RINA:青空Catch up!HARUNA:いいよね、青空Catch up! さわやかで。RINA:先週はすごかったね、松本秀夫さん(フリーアナウンサー)に実況していただいて……。TOMO:感動したよ。HARUNA:頭も締めも松本さんでね。RINA:今週も来てもらえると思ってたもん、メールを一緒に読むんかなって。HARUNA:楽しかったなー。さて、青空Catch up。まずはお外でお菓子を食べましょう。用意されているのが、きのこの山、たけのこの里っていう……公園にぴったり。TOMOMI:ピクニックやな。MAMI:ピクニックしながら今度やりたいね。HARUNA:とにかくセミが鳴くなか、ゆっくりメールを紹介していくと。さっそく読みます。ナツさんより。「SCANDALの皆さんこんにちは! いつも楽しく拝聴させていただいています。私の人生のスパイスは“血管”です。私は血管フェチでHARUNAさんとMAMIさんの血管がとても好きで、そこからSCANDALにハマりました。私自身血管を出したくてギターを始め、今ではベースもやっています。現在高校2年生で部活と受験勉強で(音楽活動が)できませんが、大学に行ったらバンドを組みたいと思っています。そして、いつかSCANDALと同じステージに立つのが夢です! P.S.ちなみに血管は無事に出てきました。RINA:はじめる動機がすごい!MAMI:そんなところから好きになってくれるのって、初めてかも。RINA:たしかにさ、血管が出やすい人と出にくい人がいるやんか。2人とも、わりとはっきり出る方かもね。MAMI:出るかも。しかも心臓より手が下にあるじゃん、(ギターを)弾いてるときって。ずっと血管が出ている状態だからね。HARUNA:今も出てるもんね。MAMI:出てます。RINA いい血管の状態やね、今も。MAMI:整ってる。HARUNA:血管か……どういうきっかけなんだろう? 写真とか見てなのかな?TOMOMI:そうじゃないかな。HARUNA:他のバンドも好きでいろいろ見る機会があって「血管ヤベ!」ってなったんかな?RINA:「SCANDALの血管ハマるわあ」ってなったんかもしれんな。TOMOMI:ありがたいね。MAMI:いい血管ってことなのかな?TOMOMI:そうじゃないのかな。RINA:次にライブDVDが出るときは、血管抜き(*アップで映すこと)が結構多いかもですよ。MAMI:そうね、手元が映ってるからね。私の血管を見て欲しい。TOMOMI:楽しみにしていてください。HARUNA:でも「無事に血管が出てきました」って……出せるもんなんだね。全然意識したことがないけど。RINA:意識して血管を出しにいってるんやろね。MAMI:ギターを弾いて血管を出そうって新しいねー。そんな入り口があるのね。大学に行ったら、血管でメンバーを選んでみたら?RINA:血管オーディション!HARUNA:それヤバいなあ。TOMOMI:血管が出てると、なんか上手な気がしない? なんか職人っぽいし。MAMI:なるほどねー。自分の好きなタイプの血管に出会えるように祈ってます。* * *他にもSCANDALのメンバーが挑戦したいことにも迫っていきます! この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056