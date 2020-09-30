ベルギーサッカー連盟（RBFA）は30日、10月の代表ウィークに臨むベルギー代表のメンバーを発表した。
ベルギー代表は10月8日にコートジボワール代表と親善試合を実施。同11日にUEFAネーションズリーグ第3節イングランド代表戦、同14日にはネーションズリーグ第4節アイスランド代表戦を行う。
メンバーにはマンチェスター・CのMFケヴィン・デ・ブライネやレアル・マドリードのFWエデン・アザールらが順当に名を連ねた．一方、肉離れで数週間の離脱が発表されたエデンの実弟FWトルガン・アザール（ドルトムント）はメンバーから外れている。
また、DFセバスティアン・ボルナウ（ケルン）、DFジーニョ・ファンフースデン（スタンダール・リエージュ）、DFヨリス・カイェンベ（シャルルロワ）、MFアレクシス・サレマーカーズ（ミラン）、FWドディ・ルケバキオ（ヘルタ・ベルリン）の5選手がA代表初招集となっている。◆▼GK
クーン・カステールス（ヴォルフスブルク）
ティボー・クルトワ（レアル・マドリード）
シモン・ミニョレ（クラブ・ブルージュ）
ヘンドリク・ヴァン・クロムブルッヘ（アンデルレヒト）
トビー・アルデルヴァイレルト（トッテナム）
ティモシー・カスターニュ（レスター）
セバスティアン・ボルナウ（ケルン）
デドリック・ボヤタ（ヘルタ・ベルリン）
ジェイソン・デナイヤー（リヨン）
レアンデル・デンドンケル（ウルヴァーハンプトン）
ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルージュ）
ヨリス・カイェンベ（シャルルロワ）
トーマス・ムニエ（ドルトムント）
ジーニョ・ファンフースデン（スタンダール・リエージュ）
ヤン・フェルトンゲン（ベンフィカ）
ヤニック・フェレイラ・カラスコ（アトレティコ・マドリード）
ナセル・シャドリ（バシャクシェヒル）
ケヴィン・デ・ブライネ（マンチェスター・C）
デニス・プラート（レスター）
アレクシス・サレマーカーズ（ミラン）
ユーリ・ティーレマンス（レスター）
レアンドロ・トロサール（ブライトン）
ハンス・ファナーケン（クラブ・ブルージュ）
ヤリ・フェルスハーレン（アンデルレヒト）
アクセル・ヴィツェル（ドルトムント）
ミシー・バチュアイ（クリスタル・パレス）
クリスティアン・ベンテケ（クリスタル・パレス）
ジェレミー・ドク（アンデルレヒト）
エデン・アザール（レアル・マドリード）
ドディ・ルケバキオ（ヘルタ・ベルリン）
ドリース・メルテンス（ナポリ）
ディヴォック・オリジ（リヴァプール）
ロメル・ルカク（インテル）