吾峠呼世晴原作による「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」のIMAX上映が決定した。

10月16日に全国公開される「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、2019年4月から9月まで放送されたTVアニメ「鬼滅の刃」の続編。短期間のうちに何人もの人が行方不明になっている無限列車を舞台に、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、煉獄が鬼との戦いを繰り広げる。IMAX上映は設備が導入されているすべての映画館38館で、公開初日の10月16日にスタート。最新鋭の技術を駆使した鮮明な映像と高精度なサウンドにより、臨場感のある映像体験を楽しむことができる。

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」

2020年10月16日（金）全国公開

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

プロップデザイン：小山将治

コンセプトアート：衛藤功二、矢中勝、樺澤侑里

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記、椎名豪

主題歌：LiSA「炎」

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝、アニプレックス

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

煉獄杏寿郎：日野聡

魘夢（下弦の壱）：平川大輔



※禰豆子の禰はネに爾が正式表記。

※煉獄杏寿郎の煉は火へんに東が正式表記。

(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable