IZ*ONE、日本1stアルバム『Twelve』トレーラー映像公開

IZ*ONEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、2020年10月21日に発売する日本1stアルバム『Twelve』のトレーラー映像が公開された。



今回公開されたトレーラーは、アルバムリード曲「Beware」を皮切りに収録曲を少しずつメドレーで聴くことができる。また、アルバムでは、IZ*ONEメンバーが4名ずつユニットに分かれて歌唱している「Yummy Summer」、「どうすればいい?」、「Shy boy」等のアルバム新録曲もそれぞれジャンルが異なり、どの形態にも個性豊かな楽曲が収録されている









<商品情報>



IZ*ONE

日本1stアルバム『Twelve』



リリース日:2020年10月21日(水)

【通常盤】

通常盤Type A(CD+DVD):4500円(税抜)

=CD収録曲=

1. Beware

2. Vampire

3. 好きと言わせたい

4. Waiting

5. Buenos Aires

6. 好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)

7. Yummy Summer

8. La Vie en Rose_Japanese Ver.

9. Violeta_Japanese Ver.

10. FIESTA_Japanese Ver.

11. 夢を見ている間_Japanese Ver.(IZ*ONE Ver.)



=DVD収録内容=

・Beware Music Video

・【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.03

好きと言わせたい

O My!

Really Like You

Violeta

비밀의 시간(Memory)

하늘 위로(Up)

La Vie en Rose

NEKKOYA (PICK ME) (IZ*ONE Ver.)

好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)



通常盤Type B(CD+DVD)4500円(税抜)

=CD収録曲=

1. Beware

2. Vampire

3. 好きと言わせたい

4. Waiting

5. Buenos Aires

6. 好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)

7. どうすればいい?

8. La Vie en Rose_Japanese Ver.

9. Violeta_Japanese Ver.

10. FIESTA_Japanese Ver.

11. 夢を見ている間_Japanese Ver.(IZ*ONE Ver.)



=DVD収録内容=

・Beware Music Video

・Beware Music Video Behind the Scene

・IZ*ONE 7 Music Videos

「好きと言わせたい」

「Buenos Aires」

「Vampire」

「ご機嫌サヨナラ」

「猫になりたい」

「Target」

「年下Boyfriend」

・The Making of 【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.02 – 05.03



《通常盤Type A/Type B 共通 初回プレス分限定封入特典》

○生写真1枚(全12種類の中からランダム封入)

○「IZ*ONE WithLIVE全員トーク」「IZ*ONE WithLIVE全員サイン」「Beware MV使用アイテム」応募シート付き

※封入特典等の詳細は、後日発表させていただきます。

※「予約応募抽選特典」に関しては、別途告知をご確認ください。





【WIZ*ONE盤】2500円(税抜)

※IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SHOP限定商品(CDのみ)

※「WIZ*ONE盤 IZ*ONE WithLIVE特典会」対象商品と、対象外商品がありますので、ご購入の際はご注意ください。

=CD収録曲=

1. Beware

2. Vampire

3. 好きと言わせたい

4. Buenos Aires

5. 好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)

6. Shy boy

7. La Vie en Rose_Japanese Ver.

8. Violeta_Japanese Ver.

9. FIESTA_Japanese Ver.

10.夢を見ている間_Japanese Ver.(IZ*ONE Ver.)



《外付け特典》

生写真1枚(全12種類の中からランダム)





◆WIZ*ONE盤3人ジャケットver.(CDのみ)

※3人ジャケットver.単体でのご購入は、「WIZ*ONE盤 IZ*ONE WithLIVE特典会」対象外商品となります。

¥2,500+税

WIZ*ONE盤 Type A(カン・ヘウォン キム・チェウォン 矢吹奈子ver.) / PRON-1028

WIZ*ONE盤 Type B(イ・チェヨン キム・ミンジュ 本田仁美 ver.) / PRON-1029

WIZ*ONE盤 Type C(宮脇咲良 チェ・イェナ アン・ユジン ver.) / PRON-1030

WIZ*ONE盤 Type D(クォン・ウンビ チョ・ユリ チャン・ウォニョンver.) / PRON-1031

※WIZ*ONE盤は各タイプとも収録楽曲は同一となります。

[CD]

1. Beware

2. Vampire

3. 好きと言わせたい

4. Buenos Aires

5. 好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)

6. Shy boy

7. La Vie en Rose_Japanese Ver.

8. Violeta_Japanese Ver.

9. FIESTA_Japanese Ver.

10. 夢を見ている間_Japanese Ver.(IZ*ONE Ver.)



《外付け特典》

生写真1枚(「WIZ*ONE盤 IZ*ONE WithLIVE特典会」対象商品と、対象外商品で絵柄が違います)

※生写真は「通常盤 Type A/Type B」「WIZ*ONE盤 WithLIVE特典会対象商品」「WIZ*ONE盤 WithLIVE特典会対象外商品」で、それぞれ絵柄が違います。



IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SITE:https://www.izone-official.com/