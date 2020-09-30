IZ*ONE、日本1stアルバム『Twelve』トレーラー映像公開

IZ*ONEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、2020年10月21日に発売する日本1stアルバム『Twelve』のトレーラー映像が公開された。
今回公開されたトレーラーは、アルバムリード曲「Beware」を皮切りに収録曲を少しずつメドレーで聴くことができる。また、アルバムでは、IZ*ONEメンバーが4名ずつユニットに分かれて歌唱している「Yummy Summer」、「どうすればいい？」、「Shy boy」等のアルバム新録曲もそれぞれジャンルが異なり、どの形態にも個性豊かな楽曲が収録されている
＜商品情報＞
IZ*ONE
日本1stアルバム『Twelve』
リリース日：2020年10月21日（水）
【通常盤】
通常盤Type A（CD＋DVD）：4500円（税抜）
＝CD収録曲＝
1. Beware
2. Vampire
3. 好きと言わせたい
4. Waiting
5. Buenos Aires
6. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
7. Yummy Summer
8. La Vie en Rose_Japanese Ver.
9. Violeta_Japanese Ver.
10. FIESTA_Japanese Ver.
11. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
＝DVD収録内容＝
・Beware Music Video
・【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.03
好きと言わせたい
O My!
Really Like You
Violeta
비밀의 시간（Memory）
하늘 위로（Up）
La Vie en Rose
NEKKOYA (PICK ME) (IZ*ONE Ver.)
好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
通常盤Type B（CD＋DVD）4500円（税抜）
＝CD収録曲＝
1. Beware
2. Vampire
3. 好きと言わせたい
4. Waiting
5. Buenos Aires
6. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
7. どうすればいい？
8. La Vie en Rose_Japanese Ver.
9. Violeta_Japanese Ver.
10. FIESTA_Japanese Ver.
11. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
＝DVD収録内容＝
・Beware Music Video
・Beware Music Video Behind the Scene
・IZ*ONE 7 Music Videos
「好きと言わせたい」
「Buenos Aires」
「Vampire」
「ご機嫌サヨナラ」
「猫になりたい」
「Target」
「年下Boyfriend」
・The Making of 【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.02 – 05.03
《通常盤Type A/Type B 共通 初回プレス分限定封入特典》
○生写真1枚（全12種類の中からランダム封入）
○「IZ*ONE WithLIVE全員トーク」「IZ*ONE WithLIVE全員サイン」「Beware MV使用アイテム」応募シート付き
※封入特典等の詳細は、後日発表させていただきます。
※「予約応募抽選特典」に関しては、別途告知をご確認ください。
【WIZ*ONE盤】2500円（税抜）
※IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SHOP限定商品（CDのみ）
※「WIZ*ONE盤 IZ*ONE WithLIVE特典会」対象商品と、対象外商品がありますので、ご購入の際はご注意ください。
＝CD収録曲＝
1. Beware
2. Vampire
3. 好きと言わせたい
4. Buenos Aires
5. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
6. Shy boy
7. La Vie en Rose_Japanese Ver.
8. Violeta_Japanese Ver.
9. FIESTA_Japanese Ver.
10.夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
《外付け特典》
生写真1枚（全12種類の中からランダム）
◆WIZ*ONE盤3人ジャケットver.（CDのみ）
※3人ジャケットver.単体でのご購入は、「WIZ*ONE盤 IZ*ONE WithLIVE特典会」対象外商品となります。
￥2,500＋税
WIZ*ONE盤 Type A（カン・ヘウォン キム・チェウォン 矢吹奈子ver.） / PRON-1028
WIZ*ONE盤 Type B（イ・チェヨン キム・ミンジュ 本田仁美 ver.） / PRON-1029
WIZ*ONE盤 Type C（宮脇咲良 チェ・イェナ アン・ユジン ver.） / PRON-1030
WIZ*ONE盤 Type D（クォン・ウンビ チョ・ユリ チャン・ウォニョンver.） / PRON-1031
※WIZ*ONE盤は各タイプとも収録楽曲は同一となります。
[CD]
1. Beware
2. Vampire
3. 好きと言わせたい
4. Buenos Aires
5. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
6. Shy boy
7. La Vie en Rose_Japanese Ver.
8. Violeta_Japanese Ver.
9. FIESTA_Japanese Ver.
10. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
《外付け特典》
生写真1枚（「WIZ*ONE盤 IZ*ONE WithLIVE特典会」対象商品と、対象外商品で絵柄が違います）
※生写真は「通常盤 Type A/Type B」「WIZ*ONE盤 WithLIVE特典会対象商品」「WIZ*ONE盤 WithLIVE特典会対象外商品」で、それぞれ絵柄が違います。
IZ*ONE JAPAN OFFICIAL SITE：https://www.izone-official.com/
IZ*ONEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、2020年10月21日に発売する日本1stアルバム『Twelve』のトレーラー映像が公開された。