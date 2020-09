GENERATIONS ニューシングル『Loading…』リリース こもり教頭が発表！

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。9月29日(火)の放送では、番組冒頭でパーソナリティのこもり教頭から、自身が所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEのニューシングルリリースが発表されました。さかた校長:今日は、こもり教頭から大事なお知らせがあるんだよね?こもり教頭:あります!11月18日に、GENERATIONS from EXILE TRIBEの24枚目のシングルをリリースすることが決定しましたー!さかた校長:おめでとうございます!こもり教頭:銀河初解禁させていただきました! タイトルは『Loading…』です。さかた校長:『Loading…』!こもり教頭:『Loading…』には、5月に先行して配信リリースした「You & I」という楽曲と、「Star Traveling」、「Lonely」の3曲が収録されます。さかた校長:はい!こもり教頭:「Star Traveling」はGENERATIONSのリーダーでパフォーマーの白濱亜嵐が主演をつとめる映画『10万分の1』の主題歌にも起用していただいています。さかた校長:お~亜嵐先生!こもり教頭:そして「Lonely」は新曲です。この3曲は今回のシングルのために制作が始まったわけではなくて、それぞれにストーリー、バックボーンがあるんです。なのでこの3曲を通してひとつのテーマというよりは、聴く人やタイミングによって出会い方が変わる3曲が収録されています。さかた校長:はい。こもり教頭:『Loading…』というタイトルは、メンバー7人で話し合いながら……いまって見えない世の中じゃないですか。僕たちは11月21日で8周年を迎える記念日があるんですけど、そこからも未来に向かって進んでいくということと、今後の進んでいく世の中というのも踏まえて、いまの時点で『Loading…』と。さかた校長:うん。こもり教頭:これから先も見ていきながら、僕たちも途中段階でいろんなことがまだまだ続いていくよ、というのをテーマに作ったシングルです。さかた校長:改めておめでとうございます!こもり教頭:ありがとうございます! GENERATIONSのオフィシャルのSNSで告知もしていくので、ぜひ楽しみに待っていてほしいと思います!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/