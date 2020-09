TBS系の情報バラエティ番組「王様のブランチ」の新テーマソングが、MAN WITH A MISSIONの新曲「Telescope」に決定した。

「Telescope」は10月から3カ月連続でリリースされる配信シングルの第1弾。力強いメロディと優しさにあふれた歌詞が印象的なロックナンバーで、この曲についてメンバーのKamikaze Boy(B, Cho)は「“ニューノーマル”ナ日々ヲ生キル僕ラニトッテ、本当ニ大切ナモノトハ何デアルカ…ヲテーマニシタ楽曲デス」とコメントしている。「Telescope」は10月3日(土)放送回より新テーマソングとしてオンエアされ、10月29日に配信リリースされる。

またこのシングルリリースに先駆け、10月22日には神奈川・KT Zepp Yokohamaにて「MAN WITH A "Telescope" MISSION~Full album tracks of『WELCOME TO THE NEWWORLD』and『Trick or Treat』~」と題したライブが行われる。本公演は全席指定で、新曲「Telescope」のほか、2010年リリースのデビューミニアルバム「WELCOME TO THE NEWWORLD」と翌2011年リリースの「Trick or Treat」の全収録曲が演奏される。

ライブの模様は「Telescope」リリース日の10月29日にストリーミング配信も予定されている。配信に関する詳細は後日発表。

Kamikaze Boy コメント

新型コロナウイルスノ影響デ、人ト人トノ間ニ距離ヲ置ク事ヲ余儀ナクサレテシマッタ“ニューノーマル”ナ日々ヲ生キル僕ラニトッテ、本当ニ大切ナモノトハ何デアルカ…ヲテーマニシタ楽曲デス。

家族デアッタリ、恋人、友達ナド大切ナ人トノ距離、想イ出、ナドハコトゴトク犠牲トナッテイマス。

ソコデ失ワレタ人々ノ生活ヤ生キル日々ニトッテ、本当ニ大切ナモノ、大切ニシナケレバナラナイ物ヲ見ツメ直シ、「光ガ再ビ射ス日」マデ前ヲ向イテ歩イテ行コウ。

ソンナ希望ヤ願イヲ込メテコノ「Telescope」トイウ楽曲ヲ制作シマシタ。

モシコノ楽曲ニヨッテ皆様ノ心ニ、未来ヘノ明カリヲ灯ス事ガ出来タラトテモ嬉シイデス。是非聴イテヤッテ下サイ!

「王様のブランチ」寺田裕プロデューサー コメント

「王様のブランチ」10月からの新テーマソングはMAN WITH A MISSIONからいただいた素敵な曲に決定いたしました。

冒頭の歌い出しを聴いた時のインパクトは強烈なものでして、「この部分をぜひ使いたい!」と我々スタッフの意見が一致しました。壮大かつ繊細なメロディーと歌詞が番組にピッタリだと確信しております。

中でも印象的なのが、曲の歌詞に「歩き続ける」「探し続ける」というフレーズが何度も出てくる点で、このご時世なかなか思うように前に進めない人が多い中、一歩でも前進したいと思う人の背中を力強く押してくれる曲だなと感じました。

それと同時に、聴いた人によって様々な解釈が出来る稀有な曲だなとも思っております。優しさのあるメロディーは、人によってはどこかノスタルジックに感じるかもしれません。一本芯が通った声にはどこか儚さを感じる方もいらっしゃるかもしれません。この曲を聴いている瞬間は、虚実が混ざり合いファンタジーの世界に導かれているかのような感覚になる、そんな魅力があります。

待ちわびた土曜日の朝。皆様の過ごす素敵な時間の傍らにこの曲と「王様のブランチ」がありましたら光栄です。そしてこの曲が、一歩前に進む一助になればより一層うれしいです。引き続き10月からの「王様のブランチ」も、ぜひご期待ください。

TBS系「王様のブランチ」

毎週土曜日 9:30~14:00

MAN WITH A "Telescope" MISSION~Full album tracks of「WELCOME TO THE NEWWORLD」and「Trick or Treat」~

2020年10月22日(木)神奈川県 KT Zepp Yokohama

※10月29日(木)に配信を実施