撮りたい瞬間を逃さない！ ピカチュウモデルの『iNSPiC REC』登場

キヤノンマーケティングジャパンは、新コンセプトカメラ「iNSPiC REC」のポケットモンスターデザインモデル ”iNSPiC REC PIKACHU MODEL” を、2020年10月下旬より発売する。



「iNSPiC REC」は、手のひらサイズの小型軽量とカラビナデザインで携帯性に優れ、防水性能・耐衝撃性能を備えており、アウトドアから日常の時間まで、さまざまなシチュエーションで気軽に持ち運び撮影できる新コンセプトのカメラ。気軽に身につけることができ、撮りたい瞬間を逃さない。



そしてこの度登場する ”iNSPiC REC PIKACHU MODEL” は、ピカチュウカラーの黄色いボディーにピカチュウの赤いほっぺをイメージしたモードダイヤルをあしらった特別仕様のモデルで、オリジナルデザインのフェイスジャケットを合計3枚同梱。フェイスジャケットは共通デザインの1枚に加え、全8種類の中からランダムに選ばれた2枚がセットとなり、自分のお気に入りのジャケットを組み合わせて撮影を楽しむことができる。ランダムに選ばれる8種類のうち1種類は「まぼろしのデザイン」として、シークレットデザインとなっている。



早期購入特典として、ネックストラップと、ピカチュウのしっぽをモチーフにしたキーホルダー、特典オリジナルデザインのフェイスジャケットの3点をセットにしてプレゼント!(特典は製品に付属)

ネックストラップは購入場所によりデザインが異なり、共通デザインとポケモンセンターオリジナルデザインの2種類が用意されている。



気軽に ”iNSPiC REC PIKACHU MODEL” をぶら下げて、水の中草の中森の中に冒険に出かけよう!



>>>早期購入特典を見る



(C)1995 2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAKinc.TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo. (C)2020 Pokémon.