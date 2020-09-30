福本伸行「賭博黙示録カイジ」の舞台化が決定した。「舞台『賭博黙示録カイジ』」として、12月4日から6日まで京都・京都劇場で、12月10日から13日まで東京・ヒューリックホール東京にて上演される。

主人公・カイジこと伊藤開司役は、「宇宙戦隊キュウレンジャー」や多くの2.5次元舞台に出演する山崎大輝。カイジとともにギャンブルに挑む船井譲次役は鯨井康介、北見役は馬場良馬、石田光司役はなだぎ武、佐原誠役は綾切拓也、安藤守役は宮下雄也、古畑武志役は佐奈宏紀、杉田役は松田岳、帝愛グループの遠藤勇次役は兼崎健太郎、利根川幸雄役は森山栄治、兵藤和尊役は村田充が演じる。またナレーションを務めるのは、アニメ版と同じく立木文彦。脚本は演劇集団キャラメルボックスの真柴あずき、脚本監修は成井豊、演出は劇団・悪い芝居の山崎彬が手がける。

ヤングマガジン（講談社）で1996年から1999年まで連載された「賭博黙示録カイジ」は、伊藤開司が命と金を賭けた博打に挑む物語。2007年と2011年にTVアニメ化され、2009年には実写映画シリーズもスタートした。

舞台「賭博黙示録カイジ」

日程：2020年12月4日（金）～6日（日）

会場：京都府 京都劇場



日程：2020年12月10日（木）～13日（日）

会場：東京都 ヒューリックホール東京

スタッフ

原作：福本伸行（講談社「ヤングマガジン」連載）

演出：山崎彬

脚本：真柴あずき

脚本監修：成井豊

キャスト

伊藤開司：山崎大輝

船井譲次：鯨井康介

北見：馬場良馬

石田光司：なだぎ武

佐原誠：綾切拓也

安藤守：宮下雄也

古畑武志：佐奈宏紀

杉田（バランス理論）：松田岳

遠藤勇次：兼崎健太郎

利根川幸雄：森山栄治

兵藤和尊：村田充

ナレーション：立木文彦

ほか

(c)福本伸行・講談社／DMM STAGE