ポケモンとBUMP OF CHICKENのスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA!」が、本日9月29日に「ポケットモンスター」公式YouTubeチャンネルにて公開に。アニメーション制作をボンズが手がけた。

本日配信された「『ポケットモンスター ソード・シールド エキスパンションパス』最新情報 2020.9.29」にて初披露された「GOTCHA!」は、BUMP OF CHICKENが書き下ろした新曲「アカシア」を使用したMV。TVアニメ「血界戦線」などを手がけた松本理恵が監督、劇場版「僕のヒーローアカデミア」シリーズに作画監督として参加した林祐己がキャラクターデザインを務め、主人公たちとピカチュウやイーブイの冒険を、「ポケットモンスター」シリーズに登場するキャラクターやポケモンたちが、サポートする様子が表現された。「血界戦線」やロッテ創業70周年記念スペシャルアニメ「ベイビーアイラブユーだぜ」でもBUMP OF CHICKENから楽曲提供を受けている松本監督は、「BUMP OF CHICKENの4人には毎回素晴らしい楽曲を提供して頂き感謝の念がつきません。アカシアの花を眺める時の楽しみがおもいがけず一つ増えた事も嬉しく思います」とコメントを寄せている。

「アカシア」を収録したBUMP OF CHICKENのニューシングル「アカシア / Gravity」は11月4日にリリース。また明日9月30日より先行配信もスタートする。シングルは「アカシア盤」と「Gravity盤」の2形態が用意され、「アカシア盤」には「ポケモンスペシャルラバーキーホルダー・ステッカー」と「GOTCHA!」の映像を収録したDVDが付属するほか、ジャケットには「GOTCHA!」のワンシーンをデザイン。なお「Gravity」はアニメ映画「思い、思われ、ふり、ふられ」の主題歌として使用されている。

松本理恵監督コメント

英語が出来ません。英語で会話を成立させる為にネイティブの友人には毎回多大な労力を割いて貰っており、申し訳ない限り……という塩梅です。

以前飛行機で隣り合ったお子さん(やはりネイティブ)に話しかけられ、上記の理由によって気まずい思いをしました。

それでも、携帯のメモ帳に描いたピカチュウを見てにっこりとして貰えたのは旅とポケモンの両方にまつわる良き思い出です。

今後もポケモンシリーズの旅は長く続いていくものと拝察しますが、今作も過去シリーズに連なる中継地の一つとして皆さんの旅の記録に加えて頂ければ幸いです。

BUMP OF CHICKENの4人には毎回素晴らしい楽曲を提供して頂き感謝の念がつきません。アカシアの花を眺める時の楽しみがおもいがけず一つ増えた事も嬉しく思います。ありがとうございました。

(c)2020 Pokémon. (c)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.