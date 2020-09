ピカチュウが見え隠れ♪ オシャレ＆キューティ「ロンシャン×ポケモン」初コラボ☆

メゾンブランド「LONGCHAMP(ロンシャン)」と任天堂の人気コンテンツ『ポケットモンスター』に登場する可愛いポケモン・ピカチュウが初コラボ決定! 可愛くてオシャレなアイテムが揃う、プレイフルなコレクション「Longchamp×Pokémon(ロンシャンxポケモン)」のポップアップショップが、2020年10月14日(水)〜26日(月)の期間、ラフォーレ原宿にて開催される。



1948年にフランス・パリでジャン・キャスグランが創業した、現代性溢れるラグジュアリーとクリエイティビティ、ダイナミズムが融合したメゾンブランド「LONGCHAMP(ロンシャン)」。 そんなロンシャンが、日本生まれのゲームシリーズ『ポケットモンスター』のピカチュウとコラボレーションしたプレイフルなコレクション「Longchamp×Pokémon」のポップアップショップが、ラフォーレ原宿1階ENTRANCE SPACEにて開催される。



”LONGCHAMP” の9つのアルファベットをかたどったグラフィカルなモノグラムに、世界中で ”kawaii(カワイイ)” 旋風を巻き起こすピカチュウが大発生している今季限定のブランドを代表する「ル プリアージュ®」コレクションに加え、世界で500個しかないシリアルナンバー入りレザーバッグ「ル プリアージュ ® キュイール ポケモン」も発売する。



ラフォーレ初登場の「Longchamp×Pokémon」のオシャレと可愛いが溢れたアイテムが揃うポップアップショップ、ぜひチェックしてみてくださいね。



(C)2020 Pokémon. (C)1995 2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAKinc.TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.