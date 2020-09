ゴジラとモスラがペンを食べちゃった!!　モフみ抜群ペンケース、可愛い♪

サンスター文具から映画『ゴジラ』シリーズより、可愛らしく実用的な『ゴジラぬいぐるみペンケース(全2種)』の発売が決定、予約受付がバンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」にて開始された。



ゴジラとモスラ(幼虫)がとっても可愛いぬいぐるみペンケースになって新登場!

持ち運びがしやすいサイズなので、オフィスや自宅で一緒に仕事や勉強をしたり、かばんに忍ばせて一緒におでかけも○。

やわらかな触り心地と愛くるしい表情に癒されること間違いなし!



ゴジラは大きな口が大迫力のペンケース。口がジッパーとなっており、口をパカっと開けてペンを出し入れできる。

こちらを見つめてくる瞳がたまらない、デフォルメされたデザインとなっており、ペンは5~8本ほど収納可能だ。

サイズは約W260×D120×H110mm。



モスラ(幼虫)は、背中のファスナーからペンの出し入れができるようになっており、モスラの口からもペンを入れることが可能な構造。

よく使うペンを咥えて持たせることもできちゃうので、白いペンを咥える姿はまるで糸を吐いているみたい!

こちらはペンを3~5本ほど収納可能となっている。

サイズは約W260×D100×H80mm。



どちらも価格は各2970円(税込/送料・手数料別途)で、2020年9月28日(月)13:00から予約受付が開始されており、準備数に達し次第終了となる。

商品のお届けは2021年2月を予定している。



TM & (C) TOHO CO., LTD.