「一目惚れの相手のLINEを追加したい」10代男子の相談にアドバイス

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。9月28日(月)の放送では、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、学校掲示板に寄せられた相談や悩みのメッセージを紹介し、いっしょに考えていきました。その前編。●後編はこちらさかた校長:今夜は『学校掲示板 返信相談室』をお届けします。こもり教頭:SCHOOL OF LOCK! は生徒と電話をつないで話すことをすごく大切にしているのですが、電話で話すことが難しいという生徒もいると思います。さかた校長:今日はそんな生徒のために、電話は一切しない! その代わり、生徒の君たちの書き込みに対して、ラジオを通じて声の返信を届けていきたいと思う。さかた校長:これは日本中の悩みだよね(笑)。こもり教頭:でも一目惚れしたしゃべったことない相手に……まずLINEだと思います?さかた校長:俺は違うと思うな。一目惚れしたしゃべったことない人にLINEをしたとて……いくらLINEでちょっと盛り上がったとしても、うまく話せないんだよ。こもり教頭:俺もそう思う!さかた校長:LINEで盛り上がれば盛り上がるほどギャップが生まれてしまって、会って話すことになったときにすごくテンパってかっこ悪いところを見せてしまうかも。「あれ? LINEのときと違うんだけど……」と思われるんじゃないかな。こもり教頭:わかる! 俺は、LINEは今日学校で会って、明日また学校で会うまでのつなぎだと思うのよ。学校で会うことが本編でLINEはサブストーリーだと思うから、サブストーリーを熱くしちゃダメだと思うんだよね。だから、LINEは知らないけど学校ではめっちゃしゃべる、のほうがいいと思う。さかた校長:そうだよね。大人になってしまうと、好きになった人に会うには連絡を取るしかないわけ。偶然に会うことなんて、絶対にないから。でも君たちは、最高にいい条件として、偶然を装わなくても学校で会えるんだよ。だって廊下ですれ違えばいいんだから!こもり教頭:“偶然を装わなくても学校で会える”って名言だなぁ。さかた校長:俺たちの場合は、好きな人に会いたくても、東京のどこにいるんだ?! って(笑)。こもり教頭:渋谷で出会った人が、埼玉在住かも神奈川在住かもしれないからね。さかた校長:そう。だから約束しないと会えないんだよ。だから、この好きな人に学校で会えるなら、なんとかして挨拶……挨拶は最強だからね。笑顔で挨拶するだけで、マジで全然違うから。こもり教頭:そうだよね。さかた校長:勇気が出ないなら、ツッコミどころ満載のスタンプとか、自分でスタンプも作れるから。オリジナルスタンプを作る、というのもいいよね。こもり教頭:今って簡単に作れるんだよね。挨拶からコミュニケーションを始めて、「俺、LINEスタンプ作ったんだよね」と言ってLINE交換もできるよね。「送っていい?」って聞いて、断る人はあまりいないと思うよ。さかた校長:そうだね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/