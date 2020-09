Netflixアニメ『Over the Moon』トレーラー公開　神話の女神を探しに月へ冒険

Netflixのアニメ作品『Over the Moon』が、2020年10月23日より配信公開される。



本作のストーリーは小さな女の子が女神を探しに月への旅に挑戦するというもの。主人公フェイフェイ(CV:キャシー・アン)が、月で真実の愛を待ち続けているという中国の神話における女神、嫦娥(じょうが、Change)に惹かれて月を目指す。フェイフェイは家族と夕食を取っているとき、月の女神は実在しないと告げられるが、どうにかして探し出そうと試みる。ペットのウサギを連れて、自ら作り上げた宇宙船で月へと出発するが、様々な不思議な生き物たちと出会う。そして光り輝く犬のゴビと連れ立って、ついに月の女神と出会う。月の女神の声優はフィリッパ・スー。他には、チン役にロバート・G・チュー、ゴビ役にケン・ジョンらが声優を務める。







本作の監督はグレン・キーン。キーン監督は2017年の短編アニメ『Dear Basketball』の作画、ジョン・カースとの共同監督を務めた。脚本はアンドレイ・ウェルズ、ジェニー・リムとペイリン・チョウによるプロデュース。エグゼクティブ・プロデューサーをジャネット・ヤン、グレン・キーン、ルイガン・リー、フランク・チュー、トーマス・フイらが務めた。劇中の曲はクリストファー・カーティス、マージョリー・ダフィールド、ヘレン・パークらが作曲、スティーブン・プライスが編曲した。



