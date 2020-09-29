10月30日（金）、31日（土）にLDHによるオンラインライブ「LIVE×ONLINE INFINITY "HALLOWEEN"」が開催される。

「LIVE×ONLINE INFINITY "HALLOWEEN"」は、ABEMA PPV ONLINE LIVEを通じてLDHが開催してきたオンラインライブシリーズ「LIVE×ONLINE」の第3弾。今回はGENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEという“Jr.EXILE”世代の4組がハロウィンをテーマにライブパフォーマンスを披露する。なお1日目にはTHE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZの3組が出演、2日目にはGENERATIONSが登場する。

各公演の模様はABEMAコイン3900コイン（料金3900円、決済手数料780円）で視聴可能。10月5日23:59までに視聴チケットを購入した人には、先行購入特典として全4グループごとの「LIVE×ONLINE」開催記念グッズ・プレミアムピクチャーチケットが当たる抽選券がプレゼントされる。

LIVE×ONLINE INFINITY "HALLOWEEN"

配信日時：2020年10月30日（金）20:00～

配信URL：https://abema.tv/channels/payperview-1/slots/E8FGRxAFLkWj11

＜出演者＞

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / FANTASTICS from EXILE TRIBE / BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

※アーカイブ配信は11月2日（月）23:59まで。



配信日時：2020年10月31日（土）20:00～

配信URL：https://abema.tv/channels/payperview-1/slots/E8FGSZrLDTmh5y

＜出演者＞

GENERATIONS from EXILE TRIBE

※アーカイブ配信は11月3日（火・祝）23:59まで。