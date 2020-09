ももいろクローバーZのライブBlu-ray / DVD「ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは」が12月23日に発売される。

本作には8月2日に生配信されたオンラインライブ「ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは」の模様を収録。このライブは海辺の会場を舞台に、船上での歌唱パフォーマンスやももクロの夏のライブには欠かせない水を使った演出、さらにはプール、お祭り、花火といった夏の要素をふんだんに盛り込んで行われた。また元プロレスラーの飯塚高史や和太鼓奏者のヒダノ修一、お笑い芸人の永野といったゲストも登場し、ももクロと共にライブを盛り上げた。ライブBlu-ray / DVDの情報はももクロのオフィシャルサイトなどで随時更新される。

ももいろクローバーZ「ももクロ夏のバカ騒ぎ2020 配信先からこんにちは LIVE Blu-ray & DVD」収録曲

01. stay gold

02. 背番号

03. 仮想ディストピア

04. GODSPEED

05. 『Z』の誓い

06. リバイバル

07. 武陵桃源なかよし物語

08. ロードショー

09. 希望の向こうへ

10. ココ☆ナツ

11. ワニとシャンプー

12. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-

13. ツヨクツヨク

14. Re:Story

15. 上球物語 -Carpe diem-

16. MORE WE DO!

17. ももいろ太鼓どどんが節

18. 走れ! -ZZ ver.-

19. キミノアト

20. レディ・メイ

21. Nightmare Before Catharsis

22. Hanabi

23. コノウタ