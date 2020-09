浦島坂田船のニューアルバム「RAINBOW」が11月25日にリリースされる。

グループの結成7周年を記念した本作には、昨日9月28日にYouTubeで公開された新曲「RAINBOW」をはじめ、ソロ曲やユニット曲も含む全14曲を収録。楽曲制作にはQ-MHz、堀江晶太(PENGUIN RESEARCH)、首藤義勝(KEYTALK)、つんく♂らが参加している。またアルバムは通常盤に加え、メンバーが出演する特典映像「懐かしの“TVバラエティー”王 決定戦!」を収めたDVD付きの初回限定盤が用意される。

浦島坂田船「RAINBOW」収録内容

CD

01. RAINBOW / 浦島坂田船

[作詞・作曲:ヒロイズム / 編曲:U-KIRIN、ヒロイズム]



02. 青く塗り替えろ! / 浦島坂田船

[作詞・作曲・編曲:TAKA3]



03. 最強Drive!! / 浦島坂田船

[作詞・作曲:Q-MHz / 編曲:Q-MHz、柳舘周平]



04. 微笑、香り、君と僕を繋ぐ / 浦島坂田船

[作詞・作曲・編曲:梅とら]



05. レッドホットクレイジーナイト / 浦島坂田船

[作詞・作曲・編曲:堀江晶太]



06. YELLOW FINEST / 浦島坂田船

[作詞:FUNK UCHINO / 作曲:TAKAROT、FUNK UCHINO / 編曲:TAKAROT]



07. GET UP / うらたぬき

[作詞:ヒロイズム / 作曲・編曲:ヒロイズム、U-KIRIN]



08. 紫雲の翼 / 志麻

[作詞・作曲:草野華余子 / 編曲:eba]



09. 迷図 / となりの坂田。

[作詞・作曲・編曲:徳永暁人]



10. Sweet Magic / センラ

[作詞:メイリア / 作曲・編曲:toku]



11. VS / うらたぬき&となりの坂田。

[作詞・作曲・編曲:TAKE]



12. ファイティンサマーカーニバル / 志麻&センラ

[作詞・作曲:首藤義勝(KEYTALK) / 編曲:Rockwell]



13. ホエールホール / 浦島坂田船

[作詞・作曲・編曲:halyosy]



14. ココ マドモアゼル / 浦島坂田船

[作詞・作曲:つんく / 編曲:大久保薫]

初回限定盤付属DVD

・懐かしの“TVバラエティー”王 決定戦!



※柳舘周平の「柳」は旧字体が正式表記。