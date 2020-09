ロッテは29日、10月13日・14日の楽天戦(ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始)にて「CHIBAオリジナルユニホーム」をそれぞれの試合で先着8,000名にプレゼントすることになったと発表した(配布方法については後日発表)。



CHIBAオリジナルユニホームは、選手が着用するCHIBAユニホームとは別デザインのオリジナルユニホームであり、ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOが2年連続でデザインをプロデュースしている。10月13日・14日は地元千葉県のために戦う日「ALL for CHIBA」イベントを開催し、それぞれ13日は成田市、14日は習志野市の市名入りALL for CHIBAロゴをユニホームの右袖に掲出したCHIBAユニホームを着用。



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「株式会社ZOZOプロデュースで来場者の皆様に配布のCHIBAオリジナルユニホームは9月11日と13日のオリックス戦でも配布し大好評でした。ユニホーム全体に散りばめられたモチーフは、マリーンズのイニシャルの「M」と大切なモチーフでもあるカモメの形を表しています。ZOZOTOWNのイメージカラーでもある黒を縁どったカモメをALL for CHIBAのユニホーム全体にあしらうことで千葉が一丸となり、未来に向かってファンと共に羽ばたいていこうという思いを表現している非常にスマートなデザインのユニホームとなっています。今回でこのユニホームの配布は最後となりますので、ぜひこの機会に入手ください」