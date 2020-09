古舘春一原作によるTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」のイベント「ハイキュー!!百鬼夜行 in ナンジャタウン」が、10月30日から12月6日まで東京・池袋のナンジャタウンにて開催される。

同イベントでは、ナンジャタウン内にある“はいきゅうの祠”に勝利祈願のお参りに来た日向や影山がアクシデントで妖怪になってしまう、というストーリーのもと、「ハイキュー!!」のキャラクターたちが妖怪の姿をした和風テイストのミニキャライラストでお目見え。景品がもらえる探索ゲーム「祠の怒りを鎮めろ!百鬼探索」、ミニゲーム「引き当てろ!火の球提灯くじ」「セッターへレシーブを上げろ!」などを楽しむことができる。

また会場ではオリジナルイラストを使用したグッズの販売や、「ハイキュー!!」のストーリーやキャラクターをモチーフにしたオリジナルメニューを提供。購入特典として、関連商品を1会計につき2000円購入した人にはイラストシート全9種からランダムで1枚、メニューを1品注文した人にはメニューに応じたイラストシート1枚をプレゼントする。

「ハイキュー!!百鬼夜行 in ナンジャタウン」

期間:2020年10月30日(金)~12月6日(日)

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS