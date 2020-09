CCP×『モンハン』ソフビシリーズ第3弾「覇竜 アカムトルム」発売決定！

フィギュアメーカーのCCPより、ギガソフビシリーズ第1弾の『ラオシャンロン』・第2弾『ラオシャンロン亜種』に続き、第3弾として『覇竜 アカムトルム』の発売が決定した。



『覇竜 アカムトルム』は、『モンスターハンター』シリーズに登場する超大型モンスター。圧倒的な咆哮で火山地帯を制圧し、「黒き神」「火山の暴君」といった数々の異名でも呼ばれ、ギルドではその凶暴性や巨大な体躯から「覇竜」と呼称されている。



そんな『覇竜 アカムトルム』を、全長40cm以上の過去最大級の大きさで商品化。

灼熱にも耐えうる鱗、外敵を一撃で貫く牙など各種質感やフォルムを徹底再現! 特徴的な巨大な牙と形状、全身の棘も細かく表現しており、抜群の存在感を放っている。



今回は、CCP WEB通販、カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」、カプコンストアでの購入で、「頭部破壊(牙)」再現パーツといった数量限定特典や、期間限定のお得な特典が用意されている。

この機会に、「覇竜」を手元に迎えてみてはいかがだろうか?



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVRD.