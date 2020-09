和花柄がかわいい♪ 『ハローキティ』のトイレマットセットがトレバに登場

サイバーステップは、1500万ダウンロードを突破した、オンラインなのに現実(リアル)にクレーンゲームが遊べちゃう!? 見て楽しい遊んで楽しいクレーンゲームアプリ『トレバ』にて、2020年9月25日(金)12:00より、「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ トイレマットセット」の第3弾『ハローキティ和花柄』が登場したことを発表した。



『トレバ』は、インターネットを通して遠隔操作を行い、いつでもどこでも本物のクレーンゲームが遊べるサービス。パソコン、スマートフォンアプリ、Amazon Fire TV、Nintendo Switch™で楽しむことができ、人気キャラクターのぬいぐるみやフィギュアなどの定番アイテムから、日用雑貨やユニークなおもちゃなど、豊富なラインナップを取り揃えている。



第一弾の『シナモロール』、第二弾の『ポチャッコ』に続き、最後に登場するのは、サンリオの大人気キャラクター『ハローキティ』。世界中の人々から愛されるハローキティと、日本古来のカードゲーム、花札をイメージしてデザインされた梅や桜、鶴などの和柄がベストマッチ! かわいさに上品さをプラスした、見ていて楽しい仕上がりのトイレマットセットとなっている。



ハローキティと和花柄を組み合わせた、トレバ限定のトイレセットを取り入れて、リラックスできるトイレ空間にデコレーションしてみてはいかがだろうか。



