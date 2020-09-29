Jeho Son・Kwangsu Lee原作によるTVアニメ「NOBLESSE -ノブレス-」のオープニング主題歌入りPVが公開された。
ジェジュンが歌唱し、HYDEがプロデュースするオープニング主題歌「BREAKING DAWN (Japanese Ver.) Produced by HYDE」。PVには新垣樽助演じるライジェルをはじめ、平川大輔演じるフランケンシュタイン、大西弘祐演じるM-21、大塚剛央演じるタキオ、中澤まさとも演じるタオ、若山晃久演じるレジス、茅野愛衣演じるセーラが登場し、終盤ではオープニング主題歌をバックに激しいアクションシーンが展開されている。
TOKYO MX、BS11で10月7日より放送される「NOBLESSE -ノブレス-」は、絶対的力を持つ存在である“NOBLESSE”のライジェルを主人公に据えたダークファンタジー。原作は韓国のWebマンガサイト・NAVER WEBTOONで約11年間連載され、日本ではLINEマンガで配信された。
アニメ「NOBLESSE -ノブレス-」
TOKYO MX：2020年10月7日（水）より毎週水曜日24:00～
BS11：2020年10月7日（水）より毎週水曜日25:30～
スタッフ
原作：「ノブレス」SJH・LKS/LINEマンガ
総監督：多田俊介
監督：山本靖貴
シリーズ構成：ハラダサヤカ
キャラクターデザイン、総作画監督：石井明治
音楽：池頼広、成田旬
制作：Production I.G
キャスト
カディス・エトラマ・デ・ライジェル：新垣樽助
フランケンシュタイン：平川大輔
M-21：大西弘祐
レジス・K・ランデグル：若山晃久
セーラ・J・ロイアード：茅野愛衣
タオ：中澤まさとも
タキオ：大塚剛央
田代裕介：岩崎諒太
加瀬学：浜田洋平
クランス：笠間淳
シャーク：福原かつみ
ハマー ：山田浩貴
(c)Noblesse Animation Partners