10月28日に発売される藤井隆プロデュースのアルバム「SLENDERIE ideal」の収録内容が発表された。

「SLENDERIE ideal」は参加アーティストの楽曲セレクト、トラックメイカーのチョイスからアートワークまで藤井がすべてのプロデュースを手がけた作品。藤井が主宰するレーベルSLENDERIE RECORDのアーティストたちが集結した。暗黒天使、伊礼彼方、川島明(麒麟)、後藤輝基(フットボールアワー)、椿鬼奴、とくこ、早見優、レイザーラモンRGがボーカルを担当。ARAKI、神田沙也加、澤部渡(スカート)、斉藤伸也(ONIGAWARA)、堂島孝平、冨田謙、ニンドリ、PARKGOLF、パソコン音楽クラブ、YOUが制作に参加した。

新たにSLENDERIE RECORDのメンバーに加わった川島は神田が作詞、堂島が作曲、冨田がアレンジを担当した「where are you」で美声とテナーサックスソロを披露。PARKGOLFのアレンジでフジファブリックの名曲「若者のすべて」も歌唱している。また後藤は澤部とタッグを組んで本田美奈子の名曲「悲しみSWING」、早見は冨田のトラックメイクでジョルジオ・モロダー「Right here, Right Now」、RGは斉藤のアレンジでカルロス・トシキ&オメガトライブ「アクアマリンのままでいて」をカバー。椿は架空アニメ「超空のギンガイアン」のスピンオフ「宇宙孤児イブキ」エンディングテーマを自ら作詞して歌唱した。このほかにアルバムには1980~90年代の機材をメインに使用し、パソコン音楽クラブをトラックメイカー、作詞に盟友YOUを迎えた藤井の新曲「14時まえにアレー」なども収録される。

11月7日には東京・サンリオピューロランド エンターテイメントホールでレコ発ライブ「SLENDERIE RAYO live ideal」が開催される。このライブには藤井のほか、暗黒天使、川島、 後藤、椿、とくこ、早優、RGらが参加する予定。

V.A.「SLENDERIE ideal」収録曲

01. ideal / 冨田謙

[作曲・編曲:冨田謙]



02. where are you / 川島明

[作詞:神田沙也加 / 作曲:堂島孝平 / 編曲:冨田謙]



03. 悲しみSWING / 後藤輝基

[作詞:小林和子 / 作曲:西木栄二 / 編曲:澤部渡(スカート)]



04. アクアマリンのままでいて / レイザーラモンRG

[作詞: 売野雅勇 / 作曲: 和泉常寛 / 編曲: 斉藤伸也(ONIGAWARA)]



05. Love's Moment / 椿鬼奴

[作詞:椿鬼奴 / 作曲:堂島孝平 / 編曲:冨田謙]



06. NEO POSITION / 伊礼彼方

[作詞・作曲・編曲: ARAKI]



07. Dirty Angel / 暗黒天使

[作詞:暗黒天使、ニンドリ / 作曲・編曲:ニンドリ]



08. T.T.S / とくこ

[作詞:とくこ、PARKGOLF / 作曲・編曲:PARKGOLF]



09. 若者のすべて / 川島明

[作詞・作曲:志村正彦 / 編曲:PARKGOLF]



10. 14時まえにアレー / 藤井隆

[作詞:YOU / 作曲・編曲:パソコン音楽クラブ]



11. Right Here, Right Now / 早見優

[作詞・作曲:GIORGIO MORODER / 編曲:冨田謙]

SLENDERIE RAYO live ideal

2020年11月7日(土)東京都 サンリオピューロランド エンターテイメントホール

[昼の部]OPEN 13:00 / START 13:30

[夜の部]OPEN 16:30 / START 17:00

<出演者>

暗黒天使 / 川島明(麒麟) / 後藤輝基(フットボールアワー) / 椿鬼奴 / とくこ / 早見優 / 藤井隆 / レイザーラモンRG / and more