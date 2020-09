「ポケットモンスター」のピカチュウと、フランスのメゾンブランド・LONGCHAMP(ロンシャン)がコラボしたコレクション「Longchamp × Pokemon」が、10月14日から26日にかけて東京・ラフォーレ原宿のポップアップショップで販売される。

「Longchamp × Pokemon」では、LONGCHAMPの9つのアルファベットをかたどったグラフィカルなモノグラムの上をピカチュウが駆け回る「ル プリアージュ コレクション ポケモン」を販売。トップハンドルバッグ、バックパック、クロスボディバッグ、トラベルバッグ、コインパース、ポーチ、iPhoneケース、キーリングが用意された。

またジョッキー帽をかぶりメゾンのシンボルであるロンシャン・ホースに扮したピカチュウがデザインされた、ナイロン素材のバッグ「ル プリアージュ コレクション ポケモン(オリジナルデザイン)」も登場。さらにロンシャンの「L」の後ろにピカチュウが見え隠れするシリアルナンバー入りレザーバッグ「ル プリアージュ キュイール ポケモン」も500個限定で販売される。

(c)2020 Pokémon. (c)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAKinc.TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.