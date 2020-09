『バイオハザード』初の連続CGドラマ制作決定！ ティザービジュアル、PVを公開

2017年公開のCG映画『バイオハザード:ヴェンデッタ』から3年、更なる進化を遂げた未だかつてないフル3DCGアニメーションの映像作品が動き出す。

全世界でシリーズ累計出荷本数1億本以上を超えるサバイバルホラーゲームの金字塔『バイオハザード』がこの度、シリーズ初の連続CGドラマとして制作される事が決定。Netflixにて2021年、全世界独占配信されることも決定した。



『バイオハザード』シリーズは、1996年に1作目『バイオハザード』がPlayStationで発売され、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくという ”恐怖” をゲームで見事に再現し、「サバイバルホラー」という新しいゲームジャンルを開拓した名作シリーズ。家庭用ゲーム機や携帯アプリなどで140作品以上もの商品展開がされている、カプコンの人気コンテンツだ。世界中で多くのファンを生み出し、その販売累計本数は全世界で1億本を超える。

2021年には発売25周年を迎え、ゲーム最新作『バイオハザード ヴィレッジ』の発売を控えている。



今なお進化を続けるシリーズの歴史に新たな名を刻む初の連続CGドラマのタイトルは、『BIOHAZARD:Infinite Darkness』 (『バイオハザード:インフィニット ダークネス』)。

製作・原作監修には、数々の『バイオハザード』シリーズを世に送り出したカプコンの小林裕幸プロデューサーが参加。制作プロデュースには、様々なアニメ作品を生み出しているトムス・エンタテインメント、『バイオハザード:ヴェンデッタ』で制作プロデューサーを務めた、宮本佳率いるQuebicoがフル3DCGアニメーション制作を担当する。



本作では人気キャラクターのレオン・S・ケネディとクレア・レッドフィールドの2人を軸に物語が展開するホラーアクション作品。ダイナミックなアクションシーンにサスペンス要素も加わった誰も見たことのない『バイオハザード』の世界を描く。



本作の制作決定に合わせ公開されたティザービジュアルでは、数々の死線をくぐり抜けてきたレオン・S・ケネディとクレア・レッドフィールドが血染めの壁を背に、新たな脅威に立ち向かう静かな決意の姿が描かれている。



さらに、一緒に解禁となったティザーPVでは、闇夜に佇む廃屋に足を踏み入れ ”なにか” を発見してしまうクレアや、暗闇で ”誰か” を助けるレオンの雄姿が。漂う埃の1つ1つ、緊張感のあるキャラクターの表情など実写と見紛うばかりのハイクオリティな映像で、冒頭から「緊迫感高い!」「ヘッドホン着用で恐怖倍増!」と本作への期待感を煽る!



今度の敵は誰なのか? サブタイトル『Infinite Darkness』の指す意味とは? 今後のNetflix全世界独占配信『バイオハザード:インフィニット ダークネス』 の続報に期待が高まる!



