『ハイキュー!!』第14話先行カット公開！ ピンチの烏野、応援に現れたのは？

10月2日より毎週金曜日深夜2時25分から、MBS、TBS、BS-TBS ”アニメイズム” 枠にて放送開始となるTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』の第14話あらすじ、先行カットが到着した。



『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』を原作とするアニメ。

高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が放送。いよいよ10月より第4期第2クール目の放送が開始となる。



第14話は10月2日(金)よりMBS、TBS、BS-TBS ”アニメイズム” 枠にて放送開始。あらすじ、先行カットはこちら!



<第14話「リズム」>

ついに幕を開けた稲荷崎高校との春高2回戦。

最強ツインズ ”宮兄弟” を中心とした攻撃、さらには稲荷崎高校の応援と、コートの中と外からも圧倒されてしまう烏野高校。

そんな中烏野応援席に現れたのは…。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS



◆作品情報

TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』



第2クール目 10月2日より毎週金曜日深夜2時25分から、MBS、TBS、BS-TBS ”アニメイズム” 枠にて放送開始!



第1クール目 ”アニメイズム” 枠にて再放送中!!

【MBS】毎週金曜 26:25~

【TBS】毎週金曜 26:25~

【BS-TBS】毎週金曜 27:00~



<スタッフ>

原作:古舘春一(集英社『週刊少年ジャンプ』連載中)

監督:佐藤雅子

副監督:石川真理子

シリーズ構成:岸本卓

キャラクターデザイン:岸田隆宏

音楽:林ゆうき・橘麻美

制作:Production I.G



第2クール目オープニングテーマ:SUPER BEAVER『突破口』

第2クール目エンディングテーマ:SPYAIR『One Day』



<キャスト>

日向翔陽:村瀬歩、影山飛雄:石川界人、澤村大地:日野聡、菅原孝支:入野自由、田中龍之介:林勇、東峰旭:細谷佳正、西谷夕:岡本信彦、月島蛍:内山昂輝、山口忠:斉藤壮馬、縁下力:増田俊樹、清水潔子:名塚佳織、谷地仁花:諸星すみれ

武田一鉄:神谷浩史、烏養繋心:江川央生



宮侑:宮野真守、宮治:株元英彰、北信介:野島健児、角名倫太郎:島﨑信長、銀島結:山本匠馬、大耳練:宮園拓夢、赤木路成:松浦義之



星海光来:花江夏樹



佐久早聖臣:鳥海浩輔、古森元也:上村祐翔



