2020年2月9日に結成10周年を迎えた、オオカミの覆面をした異色のロックバンド「MAN WITH A MISSION」を5カ月にわたり特集するWOWOWの番組「MAN WITH A MISSION×WOWOW “WOWGOW 10TH MISSION”」が、10月3日にスタートする。「MAN WITH A MISSION」が見どころを語ったコメント映像が9月28日、公開された。
番組は、バンドのアニバーサリーイヤーを記念して放送。2016年のポートメッセなごや（名古屋市港区）での公演「MAN WITH A MISSION presents “The World's On Fire TOUR 2016” at Portmesse Nagoya」の完全版を、10月3日午後6時からWOWOWプライムで無料放送。テレビ初公開となるバンド初のドキュメンタリー映画「MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-」を、10月25日午後8時15分からWOWOWライブで放送する。
また、今年8月に行われたZepp Tokyo（東京都江東区）での公演「MAN WITH A “REBOOT LIVE & STREAMING” MISSION」を、11月28日午後7時からWOWOWプライムで放送。12月～2021年2月にはオリジナル番組を放送する。